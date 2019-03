Io Interactive hat nun eine Roadmap veröffentlicht, was Spieler von Hitman 2 allein im März alles noch erwartet. Ihr dürft euch über allerhand neue Spielinhalte für das Actionspiel freuen.

Die nun von Entwickler Io Interactive veröffentlichte Roadmap macht euch mit allen neuen Inhalten für Hitman 2 im März 2019 vertraut. Der Startschuss fiel bereits mit dem Beginn dieses Wochenendes, denn seither könnt ihr Jagd auf das nunmehr vierte schwer zu fassende Ziel, die Politikerin, machen.

Dabei handelt es sich um Barbara Elizabeth Keating, die ihr in Hawke's Bay in Neuseeland finden könnt. Dort habt ihr noch in der nächsten Wochen die einmalige Gelegenheit, die Politikerin für spezielle Belohnungen um die Ecke zu bringen. Wie gewohnt gibt es eben nur eine Chance und wenn ihr diese vermasselt müsst ihr wohl oder übel auf die Belohnungen verzichten. Den zugehörigen Trailer könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Ab dem 14. März gibt es ein neue Herausforderungspaket namens "The Butler Did It", welches auf der Isle of Sgail spielt. Verkleidet als Butler müsst ihr sechs Herausforderungen meistern, um euch einen In-Game-Gegenstand zu sichern.

Bis zum 18. März könnt ihr im Rahmen von "Murphy's Luck" einen neuen Featured Contract basierend auf dem Thema St. Patrick einsenden und die beste Einsendung soll dann ab dem 21. März spielbar sein.

Inhaber des "Expansion Pack #1" und des "Expansion Pass" bekommen zudem ab dem 26. März auch eine neue Sniper-Assassin-Karte an die Hand. Agent 47 kommt dabei an einem neuen Ort mit einer neuen Waffe an und muss drei Zielpersonen und deren Bodyguards ausschalten. Indem ihr die Herausforderungen meister, könnt ihr auch euer Gewehr upgraden, um so die Leaderboards noch weiter nach oben zu klettern.

Am gleichen Tag gibt es für alle außerdem ein Spiel-Update mit Verbesserungen und Bugfixes; das Patch-Log gibt es erst zum Release.

Damit ist aber der Monat immer noch nicht zu Ende, denn ab dem 28. März gibt es einen neuen Escalation Contract in Kolumbien. Während des "Delgado Larceny Excalation Contract" dürft ihr euch mit der Waffe El Matador austoben und eine neue Handfeuerwaffe freispielen. Abschließend startet dann am 29. März ein neues schwer zu fassendes Ziel in Paris durch.