Seit dem Release im letzten November halten die Mannen von IO Interactive Monat für Monat frische Inhalte im Stealth-Actiospiel Hitman 2 für euch bereit. Auch der April macht da keine Ausnahme.

Auch im noch jungen Monat April sollt ihr in Hitman 2 wieder allerhand zu tun bekommen. Entwickler IO Interactive verschafft euch anhand einer kleinen Roadmap nun einen Überblick, auf welche neuen Inhalte ihr euch in den kommenden Wochen freuen dürft.

Ab sofort ist bereits das neue "Mumbai Master Challenge Pack" erhältlich, das neue Herausforderungen bereit hält und im Zuge dessen auch eine neue Belohnung mit sich bringt. Weiter geht es am 12. April, denn ab diesem Tag werdet ihr Jagd auf das nächste schwer zu fassende Ziel (Elusive Target) machen können. Dieses hört auf den Namen "The Prince" und findet sich in Sapienza.

Wie gewohnt habt ihr zehn Tage lang Zeit, um das Elusive Target auszuschalten; dabei steht euch wie gewohnt nur ein Versuch zur Verfügung. Scheitert ihr, gibt es keine zweite Chance und damit auch keinerlei Belohnungen.

Am 17. April wartet der neue Featured Contract "Ghost Busters", ehe am 25. April noch der Escalation-Contract "Nolan Disinfection" nachgeliefert wird. Zum Ende des Monats gibt es mit "Santa Fortuna" außerdem noch eine neue Karte für den Ghost Mode. Weitere Einblicke und Hintergründe liefern euch die Macher im beigefügten Video.