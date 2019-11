Während sich die Updates für Hitman 2 ihrem Ende zuneigen, hat IO Interactive bereits den nächsten Teil in Aussicht gestellt. So steht es um die Entwicklung von Hitman 3.

Gerade fährt IO Interactive die Updates für Hitman 2 zum einjährigen Jubiläums des Spiels herunter, da wird auch schon bestätigt, dass ein Nachfolger bereits in Arbeit ist. Im neuesten Blogpost von IO, in dem der Fahrplan neuer Inhalte für November aufgezeigt wurde (was genau, lest ihr in dieser Meldung: Hitman 2: Der November bringt etliche neue Spielinhalte). Eine der wichtigsten Ankündigungen dabei war. dass der Patch, der am 19. November, also ungefährt um einjährigen Bestehen des Spiels verteilt wird, das letzte große Update für Hitman 2 sein wird.

Nach 13 Monaten des Supports und kostenlosen Inhalten, abgesehen vom Erweiterungspass, befindet sich das Unternehmen nun an einem Punkt, an dem es sich zusehends der Zukunft zuwendet. Derzeit werden mehr und mehr Mitarbeiter des Hitman-2-Teams in das Team versetzt, das schon an dessen Nachfolger arbeitet. Damit soll es bereits gut voran gehen.

Bis zu einer Ankündigung wird es aber sicher noch eine Weile dauern. Im Dezember werden die letzten größeren Inhalte veröffentlicht, darunter auch die permanente Rückkehr saisonaler Inhalte. Auch vergangene Elusive Targets sollen 2020 wieder zurückkehren. Was würdet ihr euch von Hitman 3 wünschen?