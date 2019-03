Dauerbrenner Hearthstone ist weiter erfolgreich und deshalb spendiert Blizzard Entertainment nun das nächste Add-on zum Sammelkartenspiel. Dieses heißt "Verschwörung der Schatten" und wir verraten euch hier, was euch konkret erwartet.

Ab dem 09. April 2019 soll mit Hearthstone: Verschwörung der Schatten das nächste große Erweiterungspaket zum Sammelkartenspiel aus dem Hause Blizzard Entertainment erhältlich sein. Wie von früheren Add-ons gewohnt, dürft ihr euch auch dieses Mal wieder auf 135 neue Karten freuen, mit denen ihr allerhand diabolische Pläne aushecken könnt.

Im Vorverkauf könnt ihr wieder bei einem besonderen Paket zuschlagen. Dieses beinhaltet direkt 50 Kartenpackungen des neuen Add-ons zum reduzierten Preis und bringt euch außerdem den Kartenrücken Lazuls Juwel und eine zufällige legendäre Karte ein. Außerdem gibt es auch ein Megapaket mit 80 Kartenpackungen, dem gleichen Kartenrücken, einer zufälligen goldenen legendären Karte und der Priesterhelding Madame Lazul. Auch ein kombinierter Kauf beider Pakete ist möglich.

Worum geht es dieses Mal thematisch? In "Verschwörung der Schatten" dürft ihr in die Rolle von Bösewichten schlüpfen und euch einem Schurkentrupp anschließen. Passend dazu gibt es auch diabolische neue Spielmechaniken sowie auch den Beginn der ersten zusammenhängenden Hearthstone-Geschichte, welche ein komplettes Jahr umspannen wird.

Nach seiner Niederlage gegen die Forscherliga musste der Meisterdieb Rafaam einsehen, dass seine Schurkenhaftigkeit allein nicht ausreichen würde, um all seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Seither hat er sich in den Schatten verborgen und für seine Schurkenliga Ü.B.E.L. die gemeinsten Bösewichte des gesamten Hearthstone-Universums rekrutiert. Zu Rafaams Supertrupp gehören König Togwaggel, Madame Lazul, der unerschütterliche Dr. Bumm und Hagatha die Hexe. In "Verschwörung der Schatten" versuchen die Erzhalunken auf ein Neues, ihre bösen Pläne zu verwirklichen.

Im Fokus der neuen Karten stehen die Lakaien. Das sind Diener mit 1 Leben und 1 Angriff, die verschiedene fiese Kampfschreie mit sich bringen. Dazu gesellen sich neue Zauber, die in jedem Zug stärker werden.