Hearthstone: Heroes of WarCraft

Blizzard Entertainment hat das zuvor bereits angekündigte neue Add-on für das langjährige Sammelkartenspiel Hearthstone: Heroes of WarCraft veröffentlicht. Wir verschaffen euch hier noch einmal einen Überblick darüber, was euch in "Festival der Legenden" alles erwartet.

Spieler von Hearthstone bekommen ab sofort wieder frische Inhalte an die Hand, denn mit "Festival der Legenden" hat Blizzard Entertainment wie versprochen nun das musikalische neue Add-on veröffentlicht. Im Rahmen von Azeroths größtem Musikfestival gibt es 145 neue Karten zu entdecken. Darüber hinaus gibt es das neue Schlüsselwort "Finale" sowie für die Priesterklasse das Schlüsselwort "Überheilung", so dass euch auch allerhand neue Spielmechaniken erwarten.

Blizzard selbst gibt die Neuerungen im Add-on wie folgt an:

Brandneue Mechaniken

Legendäre Musiker und Songs : Jede Klasse hat einen eigenen legendären Musiker sowie einen legendären Zauber für den berühmtesten Song dieses Musikers. Außerdem gibt es neue Waffenkarten für die Instrumente jeder Klasse mit einem Todesröcheln-Effekt, der sich verbessert, während sie sich im Spiel befinden.

: Jede Klasse hat einen eigenen legendären Musiker sowie einen legendären Zauber für den berühmtesten Song dieses Musikers. Außerdem gibt es neue Waffenkarten für die Instrumente jeder Klasse mit einem Todesröcheln-Effekt, der sich verbessert, während sie sich im Spiel befinden. Solistendiener und Harmonie-Zauber : Solistendiener haben besondere Kampfschrei-Effekte, wenn sie die einzigen Diener unter eurer Kontrolle sind. Harmonie-Zauber wechseln in jedem Zug, in dem sie sich auf der Hand befinden, zwischen Harmonie und Dissonanz. So bieten sich Möglichkeiten für flexible Strategien.

: Solistendiener haben besondere Kampfschrei-Effekte, wenn sie die einzigen Diener unter eurer Kontrolle sind. Harmonie-Zauber wechseln in jedem Zug, in dem sie sich auf der Hand befinden, zwischen Harmonie und Dissonanz. So bieten sich Möglichkeiten für flexible Strategien. Neues Schlüsselwort – Finale: Karten mit dem neuen Schlüsselwort Finale erhalten besondere Boni, wenn sie beim Ausspielen das gesamte verbleibende Mana verbrauchen.

Klassentuning für Priester

Die Priesterklasse erhält mit der Erweiterung Festival der Legenden eine Überarbeitung (gilt auch für das Kernset).

Neues Klassenschlüsselwort – Überheilung: Diener mit Überheilung lösen einen besonderen Effekt aus, wenn sie über ihr maximales Leben hinaus geheilt werden.

Updates für das Kernset

Das Schlüsselwort Handelbar wurde ursprünglich mit dem Set von Vereint in Sturmwind eingeführt und wird ab diesem Jahr zu einem dauerhaften Schlüsselwort. Im Jahr des Wolfs und darüber hinaus werden dann neue Karten mit Handelbar ihren Weg ins Spiel finden.

Zusätzlich kehren mit diesem Update einige vergangene Diener mit Magnetisch zurück. Das Schlüsselwort Magnetisch stellt eine vorübergehende Ergänzung des Kernsets dieses Jahr dar und wird nach diesem Update nicht zwangsläufig Teil des Kernsets bleiben.