Auf der BlizzCon kündigte Blizzard Entertainment unlängst den Schlachtfeld-Modus für Hearthstone an. Dieser war bislang nur für BlizzCon-Besucher, Käufer des virtuellen BlizzCon-Tickets sowie Vorbestellern von "Erbe der Drachen" vorbehalten - doch heute hat sich das nun geändert.

Es ist nun nämlich an der Zeit, dass sich alle Spieler in das Getümmel werfen! Blizzard hat Wort gehalten und den bisher auf die oben genannten Gruppen eingeschränkten Frühzugang ab dem 05. November am heutigen Mittwoch auf alle Interessierten ausgeweitet. Heute ab 19:00 Uhr können sich alle Gamer im Rahmen der offenen Beta in den neuen Schlachtfeld-Modus stürzen.

Der Schlachtfeld-Modus wird mit einem umfassenden Tutorial veröffentlicht, durch das euch natürlich Bob höchstpersönlich begleitet. Dabei erfahrt ihr alles, was ihr über den neuen Auto-Chess-Konkurrenten wissen müsst

Der neue Spielmodus wird mit 24 unterschiedlichen Helden veröffentlicht, die alle über eine einzigartige Heldenfähigkeit verfügen. Eure Wahl des Helden beeinflusst, wie ihr Diener rekrutiert, mit ihnen kämpft und eure Strategie zurechtlegt. Zu Beginn einer Partie könnt ihr aus einer Reihe verfügbarer Helden wählen.

Zum Beispiel erhöht Millificent Manasturm die Werte aller Mechs in Bobs Gasthaus um +1/+1, also solltet ihr möglichst viele Mechs rekrutieren, um das Meiste aus Millificent herauszuholen. Arthas hingegen bietet euch die Möglichkeit, ein paar eurer hart verdienten Münzen im Gasthaus auszugeben, um eurem Diener ganz rechts Wiederkehr zu gewähren. Platziert also eure Diener mit Bedacht, wenn ihr mit dem Lichkönig spielt.

Im Gegensatz zum regulären Hearthstone erstellt ihr im neuen Modus kein Deck aus Karten, sondern besucht zu Beginn einer Partie und zwischen den Kampfrunden das Gasthaus, um Diener für den Kampf zu rekrutieren. Anschließend geht es mit insgesamt acht Spielern auf das Schlachtfeld. Im Laufe der Partie bekommt ihr immer mehr Münzen, die ihr hierfür ausgeben könnt.