Harmony: The Fall of Reverie

Der französische Indie-Entwickler Dontnod hat sich mit narrativen Titeln einen Namen gemacht - und der nächste Streich soll nun mit Harmony: The Fall of Reverie gelingen. Das Spiel hat nun einen Release-Termin, ausprobieren könnt ihr es aber schon jetzt.

Das vor allen Dingen für die Erfolgsreihe Life is Strange bekannte Entwicklerstudio Dontnod aus Frankreich schickt sich an, mit Harmony: The Fall of Reverie den nächsten Volltreffer landen zu wollen. Dabei handelt es sich um das zuvor bereits angekündigte, neueste narrative Spiel des Studio - und das hat jetzt einen konkreten Release-Termin.

Lange werden wir demnach nicht mehr warten müssen, bis die Vollversion des Titels erhältlich ist. Ab dem 8. Juni starten die Versionen für PC (via Steam) und Nintendo Switch durch. Etwas länger müssen die übrigen Konsolenspieler warten, denn die Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen dann erst am 22. Juni 2023.

Wer sich bis dahin selbst ein Bild von Harmony: The Fall of Reverie machen möchte, der hat schon jetzt die Möglichkeit dazu. Anlässlich der LudoNarraCon, die vom 4. bis 8. Mai stattfindet, hat Dontnod nämlich eine spielbare Demo veröffentlicht, die ihr bei Steam herunterladen könnt. Diese Probierversion wird bis zum 21. Mai verfügbar sein, ihr solltet also schnell sein. Enthalten ist der erste Akti des Spiels, welcher Schauplatz, Geschichte und einen Großteil der bunten Charaktere vorstellt.

Worum geht's im Titel? In Harmony: The Fall of Reverie schlüpft ihr in die Rolle von Polly, einer jungen Frau, die in ihre Heimat zurückkehrt, um ihre vermisste Mutter zu suchen. Auf ihrer Reise entdeckt Polly, dass sie die Gabe der Hellsicht besitzt, die sie mit einer anderen Welt, Reverie, verbindet, in der sie zu Harmonie wird. Ihr müsst versuchen, das Gleichgewicht zwischen unserer Welt und Reverie, dem Reich der göttlichen Wesen, die als Aspirationen bekannt sind, wiederherzustellen: Ruhm, Seligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit.

Als Harmonie müsst ihr eine Aspiration auswählen, die das neue Herz der Menschheit werden soll. Ihr benutzt das Augural, um zwischen Szenen zu wechseln, in die Zukunft zu sehen und neue Wege zu öffnen. Reverie ist der Ort, an dem Ressourcen verwaltet werden: Kristalle, die Harmonie durch das Treffen von Entscheidungen und das Verbinden mit Aspirationen erhält. Diese schalten wichtige Knotenpunkte in der Geschichte frei und verändern den Lauf des Schicksals.