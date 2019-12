Halo: The Master Chief Collection

Wir berichteten ja bereits, dass Halo: Reach zum Start auf Steam durchaus beachtliche Spielerzahlen zu verzeichnen hatte. Jetzt liegen auch erste Verkaufszahlen vor, und die dürften 343 Industries sowie Microsoft durchaus freuen.

Mit der Umsetzung von Halo: Reach ist die Halo: The Master Chief Collection mit mehreren Jahren Verspätung nun endlich auch auf dem PC gestartet; die weiteren Spiele des Franchise werden nach und nach für die Plattform veröffentlicht. Trotz der langen Wartezeit scheint sich die Umsetzung für die Macher aber auszuzahlen.

Die Spielerzahlen an den ersten beiden Tagen bei Steam verhießen bereits Gutes, die jetzt vorliegenden Verkaufszahlen unterstreichen das. Laut einem neuen Bericht via Steam Charts hat sich die Halo: The Master Chief Collection bei Steam nämlich binnen kürzester Zeit annähernd zwei Millionen Mal verkauft; dabei sind auch die vorherigen Vorbestellungen inbegriffen.

Zuvor war bereits bekannt, dass zu Spitzenzeiten mehr als 160.000 Spieler die PC-Fassung via Steam gleichzeitig gezockt hatten. Es ist das Debüt von Halo: Reach auf dem PC, dessen Multiplayer kostenfrei zu haben ist. Der Kampagnen- sowie Firefight-Modus werden separat verkauft.

Die weiteren Teile der Halo: The Master Chief Collection sollen nun nach und nach folgen; konkrete Veröffentlichungstermine liegen jedoch noch nicht vor. Vermutlich wird sich Microsoft dann über etliche weitere Verkäufe freuen dürfen.