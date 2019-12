Mit Halo: Reach ist die Halo: The Master Chief Collection auch auf dem PC angekommen und lässt sich sogar via Steam zocken. Der entsprechende Verkaufsstart lief immens erfolgreich.

Einen besseren Start der Halo: The Master Chief Collection hätten sich Microsoft und 343 Industries wohl kaum ausdenken können. Mit Halo: Reach als erstem Titel fasst die Sammlung nun auch auf dem PC Fuß und der Steam-Launch lässt auf großes Interesse schließen.

Das erste Spiel der Halo: The Master Chief Collection - die weiteren folgen in den kommenden Monaten - ist zugleich auch das erste Halo, das jemals auf Steam verfügbar ist - und der Andrang war riesig. Am Veröffentlichungstag wollten in der Spitze satte 136.000 Gamer in Halo: Reach auf dem PC eintauchen.

Dieser ohnehin bereits beachtliche Wert, der für die Top 5 auf Steam reichte, wurde am zweiten Tag dann gar noch gesteigert. In der Spitze lag die Zahl gleichzeitig zockender Spieler dann schon bei über 161.000. Der erste Ansturm hat seither nachgelassen, es finden sich aber immer noch zumeist mehr als 40.000 Spieler, die zeitgleich in Halo: Reach via Steam auf dem PC unterwegs sind. Und auch in den Steam-Charts findet sich das Spiel folglich weiter mit ganz vorne.

Nur um das Ganze einmal einordnen zu können: Das Action-Epos Gears 5 brachte es bei Steam gerade einmal auf einen Spitzenwert von rund 10.000 gleichzeitig zockender Gamer.