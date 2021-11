Microsofts Action-Hoffnung Halo Infinite soll im 20th Anniversary Xbox-Stream heute Abend wohl eine Rolle spielen und Gerüchte letzte Woche besagten, dass vielleicht sogar der Multiplayer schon heute durchstarten könnte. Kurz vor knapp gibt es nun aber anderslautende Berichte.

Letzte Woche verdichteten sich unter Insidern und Leakern die Anzeichen, dass Microsoft anlässlich des 20-jährigen Xbox-Jubiläums schon am heutigen 15. November den Multiplayer-Part von Halo Infinite vorab veröffentlichen könnten. Diese Pläne erhalten jedoch nun scheinbar kurz vor knapp einen Dämpfer.

Nachdem sich diverse Quellen sehr sicher schienen, dass der Mehrspieler-Part deutlich vor dem Hauptspiel, das es ab dem 8. Dezember geben wird, erscheinen wird - nämlich am heutigen Montag. Der Launch war im Kontext des Anniversary Streams erwartet worden, soll jetzt jedoch kurzfristig verschoben worden sein.

NateTheHate2 (@NateTheHate2) November 13, 2021

"Original plans were to have Halo Infinite Multiplayer available on Monday, Nov. 15; but, a delay will push it back a tad bit -- still planned for November." https://t.co/G84bG8Jcor