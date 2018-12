Seit der Ankündigung von Halo Infinite kommen offiziell immer nur hier und da einige Infohappen ans Licht, wirklich Handfestes war vom Spiel aber noch nicht zu sehen. Da kommt ein neues Detail kurz vor dem Jahreswechsel für Fans der Reihe sicherlich gerade recht.

Auf der E3 2018 wurde von Halo Infinite lediglich ein kurzer Teaser-Clip gezeigt, der auch die Rückkehr des Master Chief bestätigte. Ansonsten herrscht rund um den neuen Teil der Sci-Fi-Saga aber allen voran Spekulation vor. Ein neues Gerücht dreht sich nun um die Spielmechanik, die eine für die Serie neuartige Richtung einschlagen könnte.

Eine Stellenausschreibung von Microsoft lässt nun nämlich die Vermutung zu, dass Halo Infinite künftig auch einige Rollenspiel-Elemente verpasst bekommen könnte und sich somit ein Stück weit vom reinen Shooter- und Action-Gameplay verabschiedet. 343 Industries heuert nämlich jetzt einen Senior System Designer an, der explizit an Halo Infinite werkeln soll.

Das Besondere dabei: Neben der Erfahrung mit Arbeiten an AAA-Titeln und dem Verständnis für die Funktionsweise von Shooters gehört auch zu den Erfordernissen für Bewerber, dass sich diese mit RPG-Mechaniken auskennen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es zu diesem Punkt noch keine ausführlichere Beschreibung, so dass sich nur spekulieren lässt. Dass ein wichtiger Programmierer am Titel aber Rollenspiel-Erfahrungen vorweisen können muss, lässt da womöglich jedoch Rückschlüsse zu. Möglich erscheint in Bezug auf Halo demnach, dass der Titel ein deutlich umfangreicheres System zur Charakterindividualisierung und einen größeren Fokus auf die Fortentwicklung der eigenen Ausrüstung legen könnte. Gepaart mit einer möglichen offenen Spielwelt könnte Halo Infinite im Ergebnis dann mehr wie Monster Hunter World oder Destiny 2 ausfallen.