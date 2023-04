Mit Half-Life: Alyx liefert Valve im März 2020 die Blaupause für AAA-VR-Spiele. Doch egal, wie gut der Shooter auch sein mag, er hat eben einen großen Nachteil: Zum Zocken benötigt ihr zwingend eine Virtual-Reality-Brille. Dieser Umstand ändert sich nun aber, eifrigen Moddern sei Dank.

Machen wir uns nichts vor, Half-Life 3 wird zu unseren Lebzeiten vermutlich nicht mehr erscheinen. Dafür ist das Meme zu groß geworden und die Erwartungen der Fans kann Entwickler Valve wohl kaum mehr erfüllen. Umso schöner ist, dass der Marke mit Half-Life: Alyx im März 2020 zumindest etwas frisches Leben eingehaucht wurde.

Allerdings hat das Abenteuer des namensgebenden Alyx Vance einen entscheidenden Nachteil, der den Shooter für viele Fans unspielbar macht: Er ist exklusiv auf Virtual-Reality-Systemen nutzbar. Besitzt ihr keine Brille, schaut ihr in die Röhre. Allerdings muss man Valve zugutehalten, dass sie den Titel auch perfekt an die virtuelle Realität angepasst haben und eine regelrechte Blaupause für AAA-VR-Spiele schufen.

Solltet ihr, aus wie auch immer gearteten Gründen, keine VR-Brille euer Eigen nennen, dürft ihr nun aber frohlocken. Das Team von GB_2 Development veröffentlichte in den vergangenen Monaten immer wieder Updates der "Half-Life: Alyx NoVR"-Mod. Diese fügten stets neue Story-Segmente ein, die ihr ohne VR genießen könnt. Inzwischen ist es so weit und die Mod befindet sich im Early Access, in dem ihr das gesamte Spiel ohne Brille zocken dürft.

Zu finden ist die Modifikation auf ModDB. Hier erhaltet ihr auch Tipps dazu, wie ihr sie installiert. Solltet ihr zu den Achievement-Jägern auf Steam gehören, dürft ihr euch freuen, denn 33 der 42 Erfolge von Alyx lassen sich bereits freischalten.

Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie sinnvoll Half-Life: Alyx ohne VR wirklich ist. Denn das Spiel verlässt sich mit so ziemlich jeder Mechanik auf die Möglichkeiten und Immersion der virtuellen Realität. So geil wie mit einer Brille dürfte das Erlebnis also keinesfalls ausfallen.