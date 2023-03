Noch immer hält Entwickler ArenaNet die Spieler von Guild Wars 2 bestens bei Laune. Regelmäßige Events sind dafür unabdingbar. Mit dem Super Adventure Festival 2023 startete nun die aktuelle Veranstaltung, die so einiges auf den Kopf stellt.

Seit über zehn Jahren ist Guild Wars 2 mittlerweile am Netz. So lange lebt ein MMORPG freilich nicht, wenn die Entwickler keinen neuen Content nachschieben. Mit dem Super Adventure Festival 2023 ist nun ein neues Event gestartet, das euch sicherlich an einigen Stellen überrascht.

Nach dem Betreten der Super Adventure Box werdet ihr mit neuen Fertigkeiten ausgestattet. Fallschaden ist deaktiviert und auch Gleitschirme und Reittiere existieren nicht, dafür wurde die Schwerkraft angepasst. Das Super Adventure Festival 2023 bietet zwei Welten und drei Spielmodi: den normalen Modus, den Erkundungsmodus und den bockschweren Modus. Je nach Einstellung fällt die Schwierigkeit der Sprungrätsel aus.

Auf eurer Reise müsst ihr Prinzessin Miya retten und erhaltet beständig bessere Waffen und Ausrüstung. Kleine Holztüren weisen den Weg zu den Ladenbesitzern, die einiges an frischen Werkzeugen für euch in petto haben. Beim Händler neben Moto tauscht ihr 250 Sphären gegen die Festival-Währung ein, Sphären-Blasen.

Natürlich winken einige Belohnungen in der kunterbunten Adventure Box. Beispielsweise warten viele Retro-geschmiedete Waffen wie ein Streitkolben, ein Gewehr und ein Dolch auf euch. Neue Miniaturen gibt es natürlich ebenfalls, wie auch neue Gegenstände für die Gildenhalle.

Um zum Super Adventure Festival von Guild Wars 2 zu kommen, müsst ihr nach Rata Sum. Eine Einladung im Ingame-Postfach teleportiert euch wahlweise direkt zur Super Adventure Box, alternativ sollte die Wegmarke Magustan-Hof euer Ziel sein.