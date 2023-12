Okay? Spiel erhält bereits den ersten Award

Die Ankündigung von Grand Theft Auto VI ist gerade mal etwas über zwei Wochen her und der Release erfolgt erst 2025. Doch bereits jetzt knackt das Spiel von Rockstar Games einige Rekorde und jetzt können die Entwicklerinnen und Entwickler sogar ihren ersten Award einsacken.

Irgendwie war es ja mit Ansage, aber der erste Trailer zu Grand Theft Auto VI stellte das Internet komplett auf den Kopf. Schon die Ankündigung auf X (ehemals Twitter) wurde schnell zum beliebtesten Gaming-Tweet aller Zeit. Mittlerweile liegt das Video selbst auf YouTube bei über 155 Millionen Klicks und ist damit der größte und am schnellsten geklickte Gaming-Trailer überhaupt. Bedenkt, diese beeindruckenden Aufrufe kamen gerade mal in 16 Tagen zusammen!

>> 10 Dinge, die du jetzt über GTA VI wissen musst: Spielwelt, Hauptcharaktere und Release <<

Doch Rockstar Games denkt überhaupt nicht daran, auf die Bremse zu treten. Denn auch, wenn das Spiel erst 2025 auf den Markt kommen soll, konnte es jetzt einen ersten Award einheimsen. Richtig gelesen, ein Titel, zu dem gerade mal ein einziger Trailer und sonst gar nichts existiert, bekam einen Preis verliehen.

Im PlayStation Blog wurden jetzt die Awards für die Games of the Year 2023 verliehen. Beispielsweise wurde Marvel's Spider-Man 2 als Spiel des Jahres ausgezeichnet und kassierte wenig überraschend noch einige weitere Preise. Alan Wake 2 sackte den Titel für die beste Art Direction ein und Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wurde zur besten Erweiterung gekürt.

GTA 6 hingegen darf sich nun offiziell als das am heißesten erwartete Spiel für 2024 und darüber hinaus betiteln. Zumindest, wenn es nach dem PlayStation Blog geht. In der Begründung heißt es: "Der Debüt-Trailer für Grand Theft Auto VI bietet einen verlockenden Blick auf die Vielfalt und visuelle Pracht, die PlayStation-5-Spieler erwartet, wenn sie Vice City besuchen. Gemessen an den Rekord-Aufrufen, die der Trailer bis heute erhalten hat, wird die Population der Stadt explodieren, wenn das Spiel 2025 erscheint."

Da bleibt uns wohl nichts zu sagen außer: Herzlichen Glückwunsch Rockstar Games und Grand Theft Auto VI!