Es ist kein Geheimnis, dass GTA 6 kommen wird. Nun verdichten sich die Anzeichen dafür, dass Rockstar Games mit der Entwicklung demnächst richtig loslegt ...

Nachdem auch Red Dead Redemption 2 alle Rekorde gebrochen hat, scheint sich Rockstar Games nun mit aller Kraft auf das noch größere Projekt zu stürzen. Es gibt nämlich neue Anzeichen dafür, dass die Entwicklung von Grand Theft Auto 6 bald richtig durchstarten könnte.

Auf seiner Webseite sucht das Unternehmen nämlich nach massig neuen Mitarbeitern. Dabei geht es um frisches Personal für die Studios rund um den Globus, darunter New York, San Diego, Toronto, Leeds und Indien. Die Bandbreite der Gesuche deckt so ziemlich alles ab, was für ein aktuelles Spiel notwendig wäre: Design, 3-D-Programmierung, Online Game Service, Produktion und Marketing.

Da bereits bei der Entwicklung von Grand Theft Auto V sowie Red Dead Redemption 2 mehrere Rockstar-Studios zusammengearbeitet haben, scheint es sehr wahrscheinlich, dass sich die aktuellen Ausschreibungen auf das nächste Mammutprojekt beziehen. Und das kann eigentlich kein anderes als Grand Theft Auto 6 sein. Offiziell ist aber nichts, darum handelt es sich vorerst um Gerüchte und Vermutungen.