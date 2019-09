Wie jeden Donnerstag hat Rockstar Games auch dieses Mal wieder pünktlich zum beginnenden Wochenende neue Inhalte und Aktionen in GTA Online vorgestellt. Wir verschaffen euch hier den gewohnten Überblick!

Rockstar Games bringt Spielern von GTA Online auch in dieser Woche wieder eine neue Protzkarre, die es nun im Onlinemodus des Dauerbrenners zu erwerben gibt. Dabei handelt es sich um den Übermacht Zion Classic, der eine gehörige Portion 80er-Jahre-Nostalgie in das Spiel bringen soll. Den neuen Boliden könnt ihr euch bei Southern San Andreas Super Autos holen und auf dem obigen Bild vorab begutachten.

Im Übrigen gibt es auch dieses Mal wieder allerhand Boni. Doppelte Belohnungen könnt ihr euch weiterhin in der Rennserie sichern, die via Pillbox Hill oder das Menü "Schneller Job" via iFruit zugänglich ist. Darüber hinaus dürft ihr Agatha Baker bei der Casino-Arbeit zur Hand gehen und euch auch für diese Missionen doppelte GTA$, RP und Jetons sichern. Doppelte Boni warten zu guter letzt auch in VIP- und CEO-Missionen sowie den entsprechenden Herausforderungen.

Stichwort Casino: Im Diamon Casino & Resort gibt es beim Glücksrad wieder ein neues Preisfahrzeug: den Enus Stafford - ein Klassiker unter Mafiosi. Und auch im Casino-Shop gibt es wieder neue Angebote.

Die weiteren Rabatte in GTA Online im Überblick:

Garagen – 30 % Rabatt

Garagen-Erweiterungen – 30 % Rabatt

Vapid Hustler – 30 % Rabatt

Enus Windsor – 40 % Rabatt

Enus Windsor Drop – 40 % Rabatt

Elegy Retro Custom – 35 % Rabatt

Comet Retro Custom – 35 % Rabatt

Hijak Ruston – 35 % Rabatt

Banshee 900R – 35 % Rabatt

Overflod Tyrant – 35 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 35 % Rabatt

Truffade Adder – 40 % Rabatt

Bremsen & Steuerung – 35 % Rabatt

Federung – 40 % Rabatt

Getriebe – 40 % Rabatt