Das Wochenende steht wieder vor der Tür und das heißt es gibt in GTA Online wieder etliche neue Spielinhalte für euch. Mit dabei ist mit dem Weeny Dynasty ein echter Klassiker.

Es muss nicht immer ein hochmoderner Sportflitzer sein, wie der Klassiker Weeny Dynasty nun in GTA Online beweist. Die kultige Retro-Karre ist das neueste Glied einer fünfzigjährigen Beweiskette, dass es eben nicht nur auf die Größe ankommt, wenn die Technik stimmt. Die kultige Karosse könnt ihr euch ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos zulegen.

Daneben gibt es wie gewohnt wieder allerhand Boni für euch. Doppelte GTA$ und RP warten im unlängst eingeführten Spielmodus "King of the Hill". Außerdem werden die Einnahmen in all euren Nachtclubs in dieser Woche verdoppelt. Einen Bonus von 50 Prozent gibt es auf Import-/Export-Verkaufsmissionen, doppelte Belohnungen warten aueßrdem für Biker-, Schmuggler- und Gunrunning-Verkaufsmissionen.

Das neue Preisfahrzeug am Glücksrad im Diamond Casino & Resort ist der Ocelot Locust und auch im Casino Shop gibt es wieder Neuheiten und Accessoires zu erstehen. Bleiben wie gewohnt zum Schluss die Rabatte in dieser Woche:

Fahrzeuge:

Pegassi Zentorno (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Pegassi Tempesta (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Vysser Neo (Sportwagen) – 25 % Rabatt

Pfister Comet SR (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Ocelot Swinger (Klassiker) – 35 % Rabatt

Immobilien & Verbesserungen:

MC-Clubhäuser & Renovierungen – 50 % Rabatt

Motorrad-Tuningwerkstatt für MC-Clubhäuser – 50 % Rabatt

MC-Unternehmensimmobilien – 50 % Rabatt

Executive-Büros – 50 % Rabatt

Bunker, Renovierungen & Erweiterungen – 50 % Rabatt

Hangars, Renovierungen & Erweiterungen – 50 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 50 % Rabatt

Nachtclub & Renovierungen – 50 % Rabatt

Nachtclub-Garagen – 50 % Rabatt