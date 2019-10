Polyphony Digital ist im Zusammenhang mit dem PS4-exklusiven Rennspiel Gran Turismo Sport eine neue Kooperation mit Jaguar eingegangen. Ausfluss aus dieser ist ein neues Vision-Fahrzeug.

Regelmäßig werden in Gran Turismo Sport auch Visionen neuer Fahrzeuge zum Leben erweckt - und nun ist es mal wieder soweit. Polyphony Digital hat eine entsprechende Kooperation mit Hersteller Jaguar publik gemacht, in deren Rahmen der Jaguar Vision Gran Turismo Coupé seinen Weg in das PS4-Rennspiel findet.

Ab Ende November soll der neue Bolide exklusiv in Gran Turismo Sport gefahren werden können. Dabei handelt es sich um den ersten virtuellen Elektro-Rennwagen von Jaguar, wie Kazunori Yamauchi vom Entwicklerstudio sowie Julian Thomson, seines Zeichens Design Director bei Jaguar, nun im Rahmen der Future Expo Mega Web in Tokio bestätigten.

Der Elektro-Rennwagen wurde von Grund auf mit völliger kreativer Freiheit von Jaguar neu geschaffen. Dabei ließen sich die Entwickler vom futuristischen Design der ikonischen C-, D- und E-Types inspirieren. Geschwungene Formen, aerodynamische Proportionen und experimentelle Leichtgewicht-Materialien sollen sich zu einem eleganten Auto der Zukunft mit luxuriösem Interieur verbinden. Die technische Leistung basiert hingegen auf den Rennwagen I-TYPE 4 Formula E und I-PACE eTROPHY. Durch drei Motoren und eine Power von 1.020 PS (750 kW) schafft es der Jaguar Vision GT von Null auf Hundert in zwei Sekunden.

Sein Debüt wird der Jaguar Vision GT während dem Gran Turismo World Tour Event ebenfalls in Tokio am kommenden Wochenende feiern. Bildmaterial könnt ihr in der beigefügten Galerie finden; auch einen ersten Trailer zum Fahrzeug gibt es im Folgenden für euch.