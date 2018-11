Im nächsten Monat können sich Besitzer von Gran Turismo Sport auf neue Inhalte freuen. Dem Rennspiel werden neue kostenlose Fahrzeuge hinzugefügt.

Kazunori Yamauchi, der Produzent von Gran Turismo Sport, hat ein neues Update für die Rennsport-Simulation angekündigt. Laut seinem Tweet werden im nächsten Monat sieben zusätzliche Fahrzeuge verfügbar sein. Damit steigt die Anzahl der im Spiel verfügbaren Karossen weiter an.

Da in der Ankündigung nur die Umrisse der Fahrzeuge zu erkennen sind, haben die Fans einmal mehr die Recherchearbeit übernommen. Bereits bekannt sind der Ferrari F50, der McLaren P1 GTR und der Pontiac Firebird Trans-Am. In Kürze dürfte aber auch eine offizielle Ankündigung seitens Sony erfolgen, in der alle Fahrzeuge benannt werden.

Die Entwickler von Polyphony Digital versorgen das Rennspiel seit der Veröffentlichung regelmäßig mit Updates. Darunter befand sich auch eine Einzelspieler-Kampagne, die sich die Spielergemeinde sehr gewünscht hatte. Der nächste kostenlose Patch für Gran Turismo Sport erscheint am 5. Dezember. Der Titel ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.