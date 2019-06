Im Vorfeld der E3 gab es Gerüchte, Ubisoft könnte unter dem Projektnamen "Orpheus" an einem neuen Titel mit einem visuellen Stil arbeiten, der The Legend of Zelda: Breath of the Wild sehr nahe kommen soll. Und auch dieses letzte Gerücht hat sich nun offiziell bestätigt...

Wie sich herausstellt, war quasi die komplette E3-Pressekonferenz von Ubisoft schon im Vorfeld weitestgehend bekannt. Auch der Leak von "Orpheus" hat sich bestätigt: Das Spiel mit einer zu Zelda: Breath of the Wild vergleichbaren Optik kommt unter dem Namen Gods & Monsters heraus.

Für die Entwicklung zeichnet das Team von Ubisoft Quebec verantwortlich, das zuvor an Assassin's Creed: Odyssey gewerkelt hat. Auch einen Release-Termin für das nagelneue Action-Adventure hatte man direkt im Gepäck: den 25. Februar 2020.

Gods & Monsters ist ein Open-World-Fantasy-Abenteuer mit einem malerischen Grafikstil. In der Spielwelt müsst ihr göttliche Fähigkeiten einsetzen, um berühmte mythologische Bestien zu besigen und die griechischen Götter auf einer Reise für die Ewigkeit zu retten.

Ihr übernehmt die Rolle von Fenyx, einem vergessenen Helden, der die Macht der griechischen Götter wiederherstellen muss. Diese wurden von Typhon, dem tödlichsten Wesen der griechischen Mythologie gestohlen. Um diese zurückzuerlangen, müsst ihr die Insel der Gesegneten erkunden und euren Heldenmut unter Beweis stellen. Dabei kommt ihr es mit Gorgonen, Harpyien, Zyklopen und mehr zu tun.

Gods & Monsters erscheint für PS4, Xbox One, PC und Switch. Zudem wurde auch eine Umsetzung für Googles Stadia bestätigt. Der Titel wird außerdem auch via Ubisofts neuem Spiele-Abo Uplay+ auf dem PC erhältlich sein.