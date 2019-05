Seht euch jetzt die zweistündige Dokumentation an!

God of War

Sony Santa Monica hat Wort gehalten und pünktlich zum Wochenende eine umfassende Dokumentation rund um das erfolgreiche Action-Epos God of War veröffentlicht.

Bereits vor einiger Zeit wurde ja ein erster Trailer veröffentlicht, vor wenigen Tagen gab man dann auch den Starttermin preis - und diesen hat man eingehalten. Pünktlich zum Wochenende hat Sony Santa Monica eine umfassende Videodokumentation zum Action-Epos God of War veröffentlicht. Der äußerst erfolgreiche PS4-Exklusivtitel hat unzählige Awards eingeheimst und wer sich intensiver mit der Entstehung des aktuellen Kratos-Abenteuers auseinandersetzen möchte, der kann sich nun auf eine entsprechende Reise begeben.

Die Dokumentation dauert etwas länger als 1:54 Stunden und wurde sprichwörtlich aus hunderten Stunden an Videomaterial zusammengeschnitten. Sony Santa Monica gewährt auf diesem Weg so tiefgründige Einblicke wie nie zuvor in die Entstehung eines Videospiel-Blockbusters.

Wer sich das gute Stück mit dem Namen "Raising Kratos" am Wochenende zu Gemüte führen möchte, kann das über den offiziellen YouTube-Kanal von Sony PlayStation tun. Die Variante mit deutschen Untertiteln haben wir euch direkt mit in diese Meldung eingebunden, so dass ihr direkt loslegen könnt. Viel Spaß!