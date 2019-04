Mit unzähligen Auszeichnungen wurde Sonys PS4-Exklusivspiel God of War aus dem Jahr 2018 versehen. Jetzt steht eine weitere Umsetzung auf dem Plan - und wir verraten euch hier, was euch dabei erwartet.

Es gilt quasi als sicher, dass Sony hinter den Kulissen auch bereits an einer Fortsetzung von God of War arbeitet, wer allerdings jetzt schon heute auf eine entsprechende Ankündigung gehofft hatte - ähnlich überraschend wie die der PlayStation 5 -, der sieht sich leider getäuscht. Bei der neuesten Umsetzung des Spielstoffs handelt es sich nämlich nicht um ein Videospiel, sondern vielmehr um ein klassisches Kartenspiel.

So hat Sony Santa Monica nun zusammen mit CMON Games God of War: The Card Game offiziell angekündigt. Dieses kann am Ende ja womöglich auch den ein oder anderen zufriedenstellen, der enttäuscht darüber ist, dass der aktuelle PS4-Titel auch keinen DLC erhalten wird.

In der Rolle von Nordländern müsst ihr dabei verschiedene Kombinationen von Helden und Events ausprobieren, um Ragnarök zu stoppen. Jede neue Partie stellt einen neuen Versuch dar, den richtigen Schlüssel zu finden, um Midgard vor der Zerstörung zu bewahren. Das Kartenspiel ist auf ein bis vier Spieler ausgelegt, die zusammenarbeiten müssen, um mit Helden wie Kratos, Mimir, Atreus, Brok und Sindri sowie Freya den Sieg davon zu tragen.

Im Spielverlauf werdet ihr etliche Gegner und auch Bosskämpfe aus dem Videospiel wiedererkennen, allerdings sollen diese auf eine neue Art und Weise präsentiert werden und einzigartig sein. Auf dem Weg zum Ziel müsst ihr auch verschiedene Quests annehmen und bewältigen, die mit Boni locken. Wenn ihr solche Aufgaben ablehnt, soll das Konsequenzen auf den Spielverlauf haben. In diesem bekommt ihr die Möglichkeit, euer Deck weiter zu verbessern.

Der Release von God of War: The Card Game ist für das dritte Quartal 2019 vorgesehen.