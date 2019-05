Ghostbusters: The Video Game

Die Ghostbusters sind wieder auf dem Vormarsch. Das zehn Jahre alte Videospiel wird feiert nun auf der aktuellen Konsolengeneration ein Comeback.

Die Ghostbusters sind Kult, Punkt. Und die vor zehn Jahren veröffentlichte Videospielumsetzung von Ghostbusters mit dem Originalcast gilt als eine der besten Filmadaptionen der letzten Konsolengeneration. Nun soll das gefeierte Spiel auch auf den aktuellen Plattformen umjubelt werden.

Saber Interactive und Mad Dog Games, Entwickler respektive Publisher der NBA-Playgrounds-Marke halten aktuell die Rechte an Ghostbusters: The Video Game. Nun arbeiten sie zusammen, um das Remaster für Switch, PS4, Xbox One und PC auf den Weg zu bringen.

Heute wie damals schlüpft ihr in die Rolle eines namenlosen rekruten der weltbekannten Geisterjäger. Selbstverständlich wird New York just zu dieser Zeit wieder von einer neuen Welle der Gespensterplage überrollt. Einen Termin für das Remaster gibt es noch nicht. Erscheinen soll es jedenfalls noch 2019.