Das erst im Oktober veröffentlichte Ghostbusters: Spirits Unleashed ist mit dem Ende des Jahres 2022 längst nicht am Ende, denn auch im neuen Jahr soll es gleich reihenweise neuer Inhalte geben. Entsprechende Pläne haben die Macher nun bekanntgegeben.

Auch 2023 geht es mit der 4vs1-Geisterjagd in Ghostbusters: Spirits Unleashed weiter! Wie die Mannen von IllFonic nun bestätigten, wird es demnach über das ganze neue Jahr hinweg immer wieder frische Spielinhalte geben.

Zum Launch verfügte Ghostbusters: Spirits Unleashed über fünf verschiedene Maps. Anfang 2023 will IllFonic mit "The Facility" eine weitere Location hinzufügen. Die Einrichtung wurde in den späten 80ern geschlossen und jetzt von privaten Investoren erworben, um sie zu renovieren und neu zu eröffnen. Dummerweise wird der Ort von Geistern heimgesucht und die Bauarbeiter weigern sich, das verfluchte Gesundheitszentrum zu betreten.

Design Director Jordan Mathewson erklärt, was diese Map einzigartig macht: "Dem Ort sieht man sein Alter an, was der Map eine einzigartige Atmosphäre verleiht. Die Bauarbeiter sind Zivilisten und haben bei den Renovierungsarbeiten entdeckt, warum die Einrichtung damals geschlossen werden musste. Verwinkelte Gänge und mittelgroße Räume sind so kombiniert, dass sie dem Gameplay einen intimeren, bedrückenderen Charakter verleihen. Sowohl für die Ghostbusters als auch für den Geist eröffnet das Design neue spielerische Möglichkeiten. Mehr dazu geben wir in Kürze bekannt."

Außerdem werdet ihr in das Ektoplasma eines neuen Geistes schlüpfen können: Muncher. Der freche Fan-Liebling wurde bisher am häufigsten gewünscht und spukt bald im Spiel umher. Der erste DLC bringt außerdem eine Reihe an Anpassungsmöglichkeiten für die Spielercharaktere mit sich. Weitere Details werden näher an der Veröffentlichung des DLCs bekanntgegeben.

Für den weiteren Jahresverlauf sind dann je Quartal weitere Zusatzinhalte geplant. Zudem soll es auch Quality-of-Life-Patches geben.