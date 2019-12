Am Dienstag wurde bereits ein großer neuer Trailer zu Ghost of Tsushima im Rahmen der Game Awards 2019 angedeutet, jetzt wurde dieser tatsächlich ausgestrahlt. Dabei brachte dieser sogar einen groberen Release-Zeitraum mit sich.

Ghost of Tsushima gilt neben The Last of Us: Part II als einer der heiß ersehnten PlayStation-Titel überhaupt. Einen offiziellen Release-Zeitraum gab es bis dato nicht, was auch zu etlichen Spekulationen führte, das Spiel könnte womöglich nicht mehr für die PS4 sondern erst für die PS5 erscheinen. Im Rahmen der Game Awards 2019 brachte Sony nun aber etwas Licht ins Dunkel.

Das im feudalen Japan im Jahr 1274 angesiedelte Ghost of Tsushima wird demnach sehr wohl noch für die PlayStation 4 zu haben sein. Während der Preisverleihung in der vergangenen Nacht zeigte man einen epischen, viereinhalb Minuten langen Trailer, der nämlich jetzt auch den Release-Zeitraum spürbar eingrenzt.

Ghost of Tsushima wird demnach im Sommer 2020 zu haben sein, also zu einem Zeitpunkt, zu dem es die PS5 noch gar nicht gibt. Der PS4-Release ist damit endgültig gesichert und allen anderweitigen Spekulationen wird final eine Absage erteilt.

Frische Eindrücke des Sucker-Punch-Titels, der den Samurai Jin in den Fokus rückt, während er eine Invasion der Mongolen auf Tsushima Island bekämpfen muss, gibt es im angeseprochenen neuen Trailer anbei. Viel Spaß!