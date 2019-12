Schon länger ist es her, dass mit Gears Tactics ein Strategie-Ableger des Action-Franchise angekündigt wurde. Um diesen war es lange still geworden, doch das hat sich in der vergangenen Nacht geändert.

The Coalition hat in Sachen Gears of War bislang ausschließlich mit Actionspielen auf sich aufmerksam gemacht, doch im kommenden Jahr wird sich das ändern. Sehr lange war vom Taktik-Spin-Off Gears Tactics nichts mehr zu hören, so dass sich einige Fans schon Sorgen machen, der Titel könnte eingestellt worden sein. Jetzt gibt es aber einen neuen Trailer sowie einen Release-Termin!

So hat Microsoft im Rahmen der The Game Awards 2019 in der vergangenen Nacht bestätigt, dass Gears Tactics ab dem 28. April 2020 sowohl für PC als auch für Xbox One erhältlich sein wird. Der Titel spielt eine Dekade vor den Ereignissen in Gears of War und versteht sich als The Coalitions Herangehensweise an das Genre der rundenbasierten Strategiespiele. Dieses wird also in Konkurrenz mit namhaften Spielereihen wie XCOM treten.

Das neue Spiel soll eine von den verschiedenen Charakteren angetriebene Story in den Fokus rücken und wird in Sachen Gameplay auf einen durchaus schnelleren und aggressiveren Spielablauf setzen, als die Konkurrenz. Dabei steuert ihr ein Squad, das ihr individualisieren könnt, um mit diesem unter anderem auch riesige Bosskämpfe zu bewältigen.

Die Kampagne verfügt laut dem neu veröffentlichten Trailer über eine Spielzeit von mehr als 40 Stunden!