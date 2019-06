Im vergangenen Jahr holte Microsoft zum Rundumschlag in Sachen Gears of War aus und kündigte neben Gears 5 weitere Ableger der erfolgreichen Marke an. Einer davon: der Taktik-Titel Gears Tactics. Doch in diesem Jahr fehlte auf der E3 vom Titel jede Spur. Ist das Projekt am Ende gestorben?

Gears 5 hatte auch auf der E3 2019 wieder einen großen Auftritt bei Microsoft und erhielt unter anderem einen konkreten Release-Termin. Auch das im vergangenen Jahr angekündigte Mobile-Spin-Off Gears POP! wurde zumindest mit einem neuen Trailer bedacht. Nur das ebenfalls vor einem Jahr vorgestellte Gears Tactics ging in diesem Jahr in Los Angeles leer aus.

Fans machen sich daher natürlich Gedanken, wie es um das Taktik-Spin-Off bestellt ist und ob dieses womöglich eingestellt worden ist. Diesbezüglich gibt es nun aber Entwarnung, denn die Kollegen von Kotaku sind genau dieser Frage auf den Grund gegangen.

Rod Fergusson, Studioleiter von The Coalition, bekräftigte auf der E3, dass sich Gears Tactics sehr wohl weiterhin in Arbeit befinde. Weitere Details zum Titel wolle man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

"Im letzten Jahr wollten wir wirklich über alle drei Spiele reden und zeigen, dass Microsoft das Gears-Franchise gleich in dreierlei Hinsicht aufgreift. Aber diesmal wollten wir wirklich versuchen, dass es nicht immer auf diesen Dreierpack hinaus läuft. Wir werden über Gears Tactics später sprechen", so Fergusson.

Ein möglicher Termin für eine weitergehende Vorstellung des Strategieablegers: die gamescom in Köln. Offiziell bestätigt ist das aber nicht!