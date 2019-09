Willkommen im Land Testosteronia, in dem selbst Frauen dazu neigen, sich der plumpen, groben Gesprächskultur klotziger Machos hinzugeben. Große Knarren, große Rüstungen, große Schw…ärme tougher Problemlöser. Man(n) braucht sie eben, denn die Locust sind zurück, und sie sind drauf und dran, die wenigen Bastionen geordneter Zivilisation, die sich in den Jahren nach dem Krieg gegen die Locust etabliert haben, in Schutt und Asche zu legen.

Gears 5 setzt somit genau dort an, wo der Vorgänger endete. Aber der neueste Ableger der Deckungs-Shooter-Serie überrascht mit einigen Verfeinerungen. Bitte beachtet, dass wir vorerst nur die Kampagne bewerten. Wir liefern den Text zum Multiplayer-Teil nach, sobald wir ihn unter realistischen Bedingungen einschätzen können.

Es mag eine altmodische Darstellung typischer Männlichkeitsprahlerei sein, aber in Zeiten von „Me too“ und anderen durchaus notwendigen weiblich gestalteten Gesellschaftseinflüssen ist sie angenehm direkt und unverblümt. Der Start der Kampagne von Gears 5 zelebriert geradezu das Gehabe muskelbepackter Machos, die furchtlos und brutal „das Richtige“ tun und dabei doch auf die Schnauze fallen, weil das Richtige manchmal zu einseitig ist. Dass sie sich dann vor weiblichen Führungspersonen verantworten müssen, entspricht dem Zeitgeist und entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Doch Gears 5 vollzieht schon kurz nach dem einleitenden Kapitel eine erzählerische Wendung. Verflochtene Verhältnisse unter den Darstellern, schockierende Flashbacks und ein Umschwung des Fokus von der Fenix-Familie auf die einzige weibliche Ballerheldin Kate fühlen sich ungewohnt, aber willkommen an. Gears mit einer komplexen Handlung? Nah, das wäre eine Übertreibung. Aber man merkt, dass The Coalition die Kritik am Vorgänger ernst genommen hat. Es gibt mehr Tiefgang, mehr Vielfalt, und sogar einen Hauch mehr Lore.

Irgendwie anders

Eine Überraschung, die nicht bei der Handlung Halt macht. Alles an Gears 5 ist irgendwie anders, auch wenn es sich im Kern noch immer wie der gute alte Deckungs-Schlauchlevel-Shooter anfühlt, der einst auf der Xbox 360 Furore machte. Das altbekannte Arsenal ist schließlich genauso mit von der Partie wie das berühmte Deckungssystem. Über weite Strecken hinweg bekommen Gears-Fans genau das, was sie erwarten, nämlich knallharte Baller-Action in Third-Person-Perspektive.



Und doch wird man nach kurzer Spielzeit das Gefühl nicht los, dass die Entwickler von The Coalition unbedingt einen Hauch Uncharted und einen Schuss The Last of Us in das sonst leicht einseitige Geballer einflechten wollten. Katastrophen und unglückliche Ereignisse verändern in wohldosierten Schüben sowohl die Umgebung als auch die Zusammensetzung der Heldenriege. Es bleibt keine Zeit, sich an einen emotionalen oder physischen Zustand zu gewöhnen.

Nicht, dass Gears of War zuvor unspektakulär gewesen wäre. Genau wegen des Spektakels, wegen des grafischen Bombasts, war es zuvor oft nötig, das Spielfeld in offensichtliche Schlauchlevel mit gescripteten Events zu quetschen. Diese Schlauchlevel und Scriptevents gibt es noch immer in Gears 5, aber sie sind etwas freizügiger und sie bieten mehr Material. Es lohnt sich endlich, die optisch ansehnliche Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen.

Früher suchte man höchstens nach ein paar Collectibles wie etwa Cog-Tags. In Gears 5 hat man dagegen öfter die freie Wahl, mit welchem Arsenal man den Locust den Hintern aufreißen möchte – Waffendepots sei Dank. Gears 5 fühlt sich dadurch ein wenig taktischer an als zuvor. Noch dazu lässt sich der schwebende Begleitroboter Jack nun mithilfe herumliegender Komponenten verbessern, sodass er nicht mehr nur passive Hilfe leistet oder als verlängerter Arm bei der Munitionssuche dient.

Jack mutiert beinahe zu einem vollwertigen Mitglied der Kampftruppe, kann Gegner auf Kommando blenden, Sprengkörper legen und Apparaturen aktivieren, die Gegnern Schaden zufügen. Allerdings nicht von Anfang an. Erst durch das Sammeln und Installieren herumliegender Technik-Komponenten, die mal besser und mal schlechter versteckt wurden, wächst Jack zu einem unverzichtbaren Sidekick heran, der im Online-Koop-Gameplay (für insgesamt drei Teilnehmer Cross-Plattform) sogar von einem menschlichen Spieler gesteuert werden kann.

Schon diese kleinen, aber feinen Änderungen am Spielsystem bereichern Gears 5 durch mehr Abwechslung. Vorbei die Zeit, in der man von einem Grafikschlauch zum nächsten hetzte und nichts weiter tat, als eine Horde Locust nach der anderen über den Haufen zu ballern oder sie per Kettensägenbajonett in zwei mundgerechte blutige Häppchen zu sägen. Nun wird geforscht, hier eine Apparatur bedient, da ein Upgrade eingesammelt, woanders der Weg freigeräumt, der Handlung gefolgt und Nebenmissionen erledigt.

Gears 5 - So spielt sich die Singleplayer-Kampagne Kurz vor Release konnte Felix in Vancouver bereits ausführlich Gears 5 spielen. In diesem Video stellt er euch die Kampagne vor.

Oder – und das ist unbestritten die größte Neuerung – man erforscht offene Gebiete mit Kompass, frei zuteilbaren Wegpunkten und allem Pipapo. Nein, es sind keine ausladend großen Areale, wie man sie in Open-World-Szenarien findet, aber wenn man etwa in der Mitte des Spiels mithilfe eines Segelschlittens eine schneebedeckte Bergkuppe oder eine ausgetrocknete Wüste auskundschaftet, hat man wirklich das Gefühl, keinen typischen Gears-of-War-Einheitsbrei abzunudeln. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie ist ein stiller Moment wie dieser nicht als rein stilistische Ruhe vor dem Sturm zu verstehen. Das ist eine echte Entwicklung. Und das Herumdüsen mit dem Schlitten macht auch noch richtig Spaß!

Ein grafischer Überflieger

Hoch anzurechnen sei The Coalition, dass der grafische Genuss dabei nicht zu kurz kommt. Die Welt von Gears 5 sieht schöner aus als je zuvor. Farbkräftiger mit satten HDR-Kontrasten, architektonisch deutlich organischer, belebter und glaubwürdiger. Dass die Xbox One X diese Pracht in 4K bei 60 FPS darstellen kann, grenzt an ein Wunder – wobei wir durchaus kleinere Slowdowns beobachten konnten, wenn auch nicht oft. Wie flüssig und butterweich das alles im Vergleich zu den Vorgängern rüberkommt, merkt man stets, wenn von den cineastischen Zwischensequenzen, die in 30 FPS laufen, zu interaktiven Abschnitten umgeblendet wird.

Nun, wo gehobelt wird, fallen Spähne, und so entdecken Sachkundige neben ein paar eher schwachen Arealen (siehe der Wüstenabschnitt) auch ein paar Kompromisse, die den grafischen Fortschritt überhaupt erst ermöglichen. Die Kaskaden der Schatten wurden im Vergleich zum Vorgänger ein wenig vorgezogen, ebenso wie die Detaillevel-Grenze und die Texturauflösung für nebensächliche Objekte. Die Shader für Hochglanz-Oberflächen arbeiten einen Hauch grober als zuvor, und die Blätter von Pflanzen müssen nun komplett auf Glanz durch Echtzeit-Lichteinfall verzichten. Bei manchen Blättern ist der Glanz vorab auf die Textur gezeichnet, bei anderen ist die Oberfläche matt, was leider nicht besonders schön aussieht, aber im Rahmen der restlichen Grafikpracht kaum ins Gewicht fällt.

Ein Teil des grafischen Fortschritts geht womöglich mit der Abkehr von der Games-For-Windows-Basis einher. Dies ermöglichte den Grafikern, die unterschiedlichen Versionen von Gears 5 unabhängig voneinander zu optimieren. Noch dazu war dadurch die Kompilierung einer rein auf DX11 basierenden Version möglich, die auf Steam erhältlich ist. Wer auf DX12 verzichten kann und dem ungeliebten Windows Store aus dem Weg gehen möchte, hat nun also eine Alternative. Wer auf die Play-Anywhere-Funktion zurückgreifen möchte, kommt aber um den Handelsplatz von Microsoft nicht herum.

Leider hat aber auch die PC-Version ein paar Macken. Neben den üblichen Wehwehchen wie etwa ständigen Unterbrechungen der Sound-Übertragung bei Verwendung des Joypads als Sound-Interface gibt es auch Verbindungsprobleme beim Sprach-Chat zwischen Konsole und PC. Das ist nichts Neues, weil die Xbox-Anbindung auf Seiten von Windows 10 seit jeher spinnt. Vermeidbar wären allerdings unerklärliche Memory-Overflow-Anfälle, in denen das Bild für wenige Millisekunden einfriert, was immer dann passiert, wenn der Grafikspeicher aus allen Nähten platzt. Bei der von uns verwendeten Grafikkarte waren 8 GB Video-RAM quasi ständig bis zum Anschlag belegt, was wahrscheinlich dem optionalen Hi-Res-Texturpaket zuzuschreiben ist. In allen anderen Belangen gibt sich Gears 5 hingegen auch mit relativ schwacher Hardware zufrieden.

Der Test für den Multiplayer-Part von Gears 5 wird zu gegebener Zeit nachgereicht.