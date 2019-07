Zweiter Tech-Test am Wochenende: So seid ihr dabei!

Erst im September wird das neue Action-Epos Gears 5 erhältlich sein, doch schon an diesem Wochenende könnt ihr euch im Rahmen des mittlerweile zweiten Tech-Test wieder ein Bild vom Titel machen. Wir verraten euch hier, wie ihr dabei sein könnt.

Microsoft und The Coalition haben am heutigen Donnerstag den mittlerweile zweiten Tech-Test rund um Gears 5 angekündigt. Der Startschuss für diese zweite Phase soll bereits am morgigen Freitag fallen; gezockt werden darf dann bis zum 28. Juli 2019. Start- und Endzeit ist jeweils 19:00 Uhr.

Im neuen Technik-Test sind die vier folgenden Versus-Spielmodi vertreten:

Boot Camp – "Das Boot Camp ist die perfekte Möglichkeit, Deine Fähigkeiten zu testen und neue Mechaniken zu erlernen. Boot Camp führt Dich durch alle Grundlagen – von der Cover-Bewegung bis hin zum Nahkampf."

Wer darf an der Testphase teilnehmen? Zugang erhalten alle Mitglieder beim Xbox Game Pass; diese haben automatisch und direkt Zugriff auf den entsprechenden Client und können über die Test-App sowohl auf Windows 10 PC als auch auf der Xbox One einen Blick riskieren. Auch Vorbesteller haben dazu die Gelegenheit.

Wer teilnehmen möchte, kann auch jetzt noch eine neue Mitgliedschaft abschließen. Zugang ermöglicht auch der Xbox Game Pass Ultimate, der im ersten Monat derzeit nur mit 1 Euro zu Buche schlägt. Nach dem Probemonat werden 12,99 Euro für das Kombi-Paket aus Xbox Live Gold und Xbox Game Pass fällig.