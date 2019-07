Auf der E3 2019 in Los Angeles wurde unlängst nicht nur der Release-Termin von Gears 5 offiziell bekannt gegeben. Auch ein vorheriger Technik-Test wurde angekündigt - und dieser hat nun einen konkreten Starttermin.

Schon in Los Angeles wurde publik gemacht, dass ein Multiplayer-Technik-Test erste Einblicke in Gears 5 im Juli dieses Jahres ermöglichen soll. Microsoft und das Entwicklerteam halten Wort und haben nun den konkreten Starttermin sowie weitere Infos bekannt gegeben.

Der Versus-Multiplayer-Modus darf demnach gleich zwei Mal in diesem Monat getestet werden. Der Download des Clients soll ab dem 17. Juli via Xbox Game Pass oder als Vorbesteller der Vollversion möglich sein. Der erste Startschuss für den eigentlichen Test fällt online dann am 19. Juli 2019 um 19:00 Uhr deutscher Zeit; diese erste Phase läuft anschließend bis zum 21. Juli 2019.

Eine zweite Technik-Testphase ist dann für den 26. Juli 2019 um 19:00 Uhr anberaumt; diese wird dann bis zum 29. Juli 2019 andauern.

Im abgespeckten Test-Client ist der Escalation-Modus ebenso an Bord wie Arcade und King of the Hill. Auch der Tutorial-Modus Bootcamp, der euch mit den Spielmechaniken vertraut machen soll, ist mit von der Partie. Im Rahmen der ebenfalls enthaltenen "Tour of Duty" werdet ihr mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, die es zu meistern gilt. Teilnehmer können dabei ein exklusives Banner sowie auch drei Versus-Waffen-Skins freischalten.

Der Test ist sowohl via Xbox One als auch Windows 10 PC verfügbar. Die Systemanforderungen könnt ihr dem nachfolgenden Bild entnehmen. Die Vollverson von Gears 5 soll am 10. September 2019 veröffentlicht werden.