Gears 5 wird in einer Woche veröffentlicht und im Multiplayer werdet ihr dann auch die Chance bekommen, einen echten WWE-Superstar als Charakter zu zocken. Wir verraten euch hier, um wen es sich handelt.

The Coalition will mit Gears 5 ab der kommenden Woche ein Action-Feuerwerk abbrennen und hat dafür unter anderem die Maps im Spiel deutlich umfangreicher und epischer gestaltet. Darüber hinaus lässt man sich aber weitere besondere Aktionen für den neuen Titel einfallen. Wie jetzt bestätigt wurde, werdet ihr im Multiplayer auch einen Wrestling-Star als Charakter spielen können.

Nachdem er bereits eine Rolle in der kommenden Verfilmung von Gears of War ergattert hat, wird WWE-Star Dave Bautista nun auch einen Auftritt in Gears 5 bekommen. Das bestätigte er nun höchstpersönlich über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Demnach wird Bautista als spielbarer Charakter ab dem 15. September 2019 als spielbarer Multiplayer-Charakter im Titel auftauchen - direkt nach dem WWE-Event "Clash of Champions". Der Spielauftritt wird unter seinem Wrestler-Namen "Batista" erfolgen, der geringfügig von seinem regulären Nachnamen Bautista abweicht.

Gears 5 hat damit ein immer größer werdendes Repertoire an Gastcharakteren zu bieten, schließlich haben auch Linda Hamiltons Version von Sarah Connor aus "Terminator: Dark Fate" und der Terminator T-800 bereits einen solchen Auftritt im Actiontitel.