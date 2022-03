Die gamescom kehrt in diesem Jahr auch wieder als Messe-Event zurück! Heute wurde bestätigt, dass die 2022er Ausgabe im Hybrid-Format abgehalten wird. Was das konkret heißt, erfahrt ihr hier!

In diesem Jahr wird die gamescom vom 24. bis 28. August 2022 stattfinden - nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie dann auch endlich wieder in einem klassischeren Messe-Format vor Ort. Heute wurde ein Hybrid-Event bestätigt, das sowohl vor Ort in Köln als auch gleichzeitig für die zahlreichen Fans weltweit online stattfindet. Losgelöst davon hat man sich unter dem Motto "gamescom goes green" auch das Thema Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben.

Die neue Nachhaltigkeitsinitiative soll die gamescom zum ersten klimafreundlichen Games-Event und zu einer der ersten Veranstaltungen dieses Ausmaßes mit einem solchen Konzept überhaupt machen. Aufbauend auf bisherigen Maßnahmen wie kostenfreien ÖPNV-Tickets und dem gamescom forest sollen alle Emissionen des Kern-Events von den gamescom-Veranstaltern Koelnmesse und dem Bundesverband game mit dem Klimaexperten ClimatePartner zu 100 Prozent kompensiert werden. Hierfür werden ein Windenergieprojekt in Brasilien und ein Projekt für saubere Kochöfen in Nigeria unterstützt.

Als Besucher erhaltet ihr außerdem die Möglichkeit, einen freiwilligen Klimaschutzbeitrag zu leisten und den weiteren Ausbau des gamescom forest nahe Bayreuth weiter zu unterstützen. Aussteller bekommen ebenfalls direkt die Möglichkeit angeboten, die durch Standbau und Anreise entstehenden Emissionen zu kompensieren. Die Aktion soll gleichzeitig erst den Anfang des mittel- und langfristigen Plans sein, die gamescom als Ganzes auf die Reduzierung und Vermeiden von Emissionen auszurichten.

Weitere Details zur Messe sowie die teilnehmenden Entwickler und Publisher werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.