Das waren die meistverkauften Konsolenspiele in Deutschland

Gestern hatte der Spieleverband game die Gewinner der begehrten Sales Awards im Dezember 2018 bekannt gegeben, heute nun zieht man ein generelles Fazit was den Spielemarkt in Deutschland betrifft. Wir verraten euch hier, welche Konsolentitel im vergangenen Jahr am häufigsten verkauft wurden.

Der deutsche Spieleverband game hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GfK Entertainment nun ein Fazit hinsichtlich des abgelaufenen Spielejahres 2018 gezogen und die meistverkauften PC- und Konsolenspiele des Jahres bekannt gegeben.

Wenig überraschend dominiert König Fussball in Deutschland auch den Spielemarkt, denn FIFA 19 aus dem Hause Electronic Arts ist das erfolgreichste PC- und Konsolenspiel des Jahres 2018. Der aktuelle Ableger tut es damit dem Vorgänger gleich, denn FIFA 18 avancierte zum am häufigsten verkauften Videospiel des Vorjahres 2017.

Den zweiten Rang im deutschen Jahres-Ranking hat sich das Western-Epos Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games gesichert, gefolgt vom Switch-Exklusivtitel Mario Kart 8 Deluxe. Das ist beachtlich, denn Nintendos Funracer platzierte sich in Deutschland damit sogar vor Multiplattform-Größen wie Call of Duty: Black Ops IIII.

Das deutsche Jahres-Ranking 2018 im Überblick: