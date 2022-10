Wenn ihr die Game Boy Advance hattet, dann wisst ihr, wie wunderschön die Pixelgrafiken auf dem Handheld bisweilen waren. Das inoffizielle Pixelbuch zelebriert die wichtigsten Spiele und Optik-Vorreiter.

Erinnert ihr euch noch an früher? Unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe Mario Kart: Super Circuit zocken und sich an den herrlichen Pixelgrafiken erfreuen? Oder Metroid Fusion? Diese beiden Beispiele kratzen aber freilich nur an der Oberfläche der optischen Leckerbissen, die auf dem Game Boy Advance möglich waren. Genau diese will der Elektrospieler-Verlag nun mit seinem neuen inoffiziellen Pixelbuch feiern, das am morgigen Samstag in den Vorverkauf startet. Wenn ihr früh zuschlagt, erhaltet ihr besonderer Early-Bird-Konditionen.

>> Zehn Dinge über den Game Boy, die ihr garantiert noch nicht wusstet <<

Über 300 Seiten werden dem kleinen Handheld und den zahlreichen Spielen gewidmet, die auf ihm erschienen sind. Doch weil einfach nur Screenshots schon etwas öde wären, haben sich die Macher deutlich mehr ins Zeug gelegt und lassen auch einige bekannte Redakteure zu Wort kommen, sie auf den Hosentaschen-Nintendo zurückblicken.

Der Erscheinungstermin für das inoffizielle GBA-Pixelbuch ist noch nicht fix. Der Verlag gibt aktuell den August 2023 als spätestes Datum an, ab dem ihr es in den Händen halten könnt. Bis dahin gibt es noch anderen Werke aus demselben Haus, so wurden bereits ebenso inoffizielle Pixelbücher zum Mega Drive und zum SNES veröffentlicht.