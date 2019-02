Sowohl der Film "Dune" als auch die zugehörige Strategiereihe von den Command-&-Conquer-Machern der Westwood Studios zählen zu absoluten Klassikern des jeweiligen Entertainment-Bereichs. Im kommenden Jahr soll es nun ein Film-Comeback geben - und passend dazu sollen gleich mehrere Videospiele folgen.

Im kommenden Jahr 2020 soll ein neuer Kinofilm der Kultmarke "Dune" erscheinen, und wem das nicht reicht, der kann sich auch im Spielebereich mit dieser auseinandersetzen. Funcom hat heute nämlich bestätigt, dass sich mehrere Dune-Spieleprojekte in Arbeit befinden.

So hat der Macher von Conan Exiles, Age of Conan oder The Secret World nun eine neue Partnerschaft mit Legendary Entertainment offiziell bestätigt. Diese ist wiederum die Produktionsfirma, die für den neuen Kinofilm verantwortlich zeichnet. In der Bekanntgabe ist lediglich von mehreren Projekten die Rede, handfeste Infos blieb man zunächst aber noch schuldig.

Daher ist aktuell noch unklar, wieviele Spiele Funcom entwickelt, auf welchen Plattformen diese erscheinen und wann es konkret soweit sein wird. Seitens Funcom-CEO Rui Casais heißt es lediglich: "Wir sind hocherfreut, die Möglichkeit zu haben, mit Legendary zusammenzuarbeiten um das ikonische Dune-Universum für Spieler rund um den Globus zum Leben zu erwecken."