Mit der Dark-Souls-Reihe haben sich die Mannen von From Software spätestens als erstklassiger Entwickler in der Spieleszene etabliert. Fans der Hardcore-Actionreihe warten seither gespannt, was als Nächstes vom Studio kommt. Wie nun bekannt wurde, wird es sich dabei nicht nur um ein neues Spiel handeln.

Nach dem Abschluss der Dark-Souls-Trilogie hatten die Mannen von From Software bereits vor einigen Monaten mit Sekiro: Shadows Die Twice ein neues Fantasy-Actionspiel angekündigt, das sich wohl wieder an Hardcore-Fans richtet. Allerdings ist man beim Entwicklerstudio auch darüber hinaus schwer beschäftigt.

Neben dem bereits angekündigten Titel befinden sich nämlich noch zwei weitere, bislang unangekündigte Spiele bei From Software in Arbeit. Das hat kein Geringerer als President Hidetaka Miyazaki nun im Rahmen eines Jahresabschluss-Interviews mit 4gamer.net bestätigt.

Bereits im Juni 2016 erwähnte Miyazaki 3,5 Produktlinien, wenngleich man seiner Zeit noch nicht unbedingt mehr damit anzufangen wusste. Jetzt sorgte der Vorsitzende von From Software für etwas mehr Klarheit: Beim im November veröffentlichten PSVR-Titel Déraciné handelte es sich um den Anteil von 0,5 und als ein vollwertiges Produkt werde eben Sekiro: Shadows Die Twice angesehen. Verbleiben also noch zwei vollwertige weitere Spielprojekte von From Software, über die bislang noch nichts bekannt ist. In diesem Kontext bekräftigte Miyazaki auch, dass damit weder Dark Souls Remastered noch Metal Wolf Chaos XD gemeint gewesen seien.

Bei den beiden neuen Titeln handle es sich um Spiele, die deutlich die Handschrift von From Software tragen würden, so Miyazaki. Demnach dürften bekannte Spielmechaniken aus den früheren Hardcore-Action-RPGs des Studios zum Tragen kommen. Und wann werden die Spiele angekündigt? "Wir brauchen noch etwas mehr Zeit, aber wir werden euch allen mehr darüber erzählen können, wenn sie mehr Gestalt angenommen haben."

Immer wieder rankten sich Gerüchte um ein mögliches Bloodborne-Sequel, doch ein Bloodborne 2 wurde bis dato nicht offiziell bestätigt. Womöglich ist dieses ja unter den zwei unangekündigten Projekten zu finden. Zuvor wird das Studio jedoch erst einmal Sekiro: Shadows Die Twice am 22. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichen.