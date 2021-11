Star-Wars-Fans, die sich gerne in Fortnite tummeln, haben wieder Grund zur Freude: Im Rahmen eines weiteren Cross-Overs kommt jetzt eine absolute Kultfigur in den Battle-Royale-Hit.

Auf dem Streaming-Dienst Disney+ stehen in den nächsten Monaten und Jahren etliche neue Star-Wars-Serien an, nachdem "The Mandalorian" bereits zum riesigen Erfolg avancierte. Eben jene Serie war seiner Zeit auch im Battle-Royale-Hit Fortnite gefeiert worden, nämlich in Form eines Cross-Overs. Mit "The Book of Boba Fett" steht jetzt ein Spin-Off mit dem wohl berühmtesten Kopfgeldjäger des Star-Wars-Universums an - und auch dazu gibt es wieder ein Cross-Over.

Pünktlich zum Start der neuen Serie auf Disney+ wird auch das Roster in Fortnite wieder entsprechend erweitert. Epic Games kündigte via Twitter nun kosmetische Gegenstände im Rahmen der Cross-Over-Aktion an, womit die Riege der Star-Wars-Charaktere im Dauerbrenner erneut größer wird.

Ab dem 24. Dezember - also pünktlich zu Weihnachten - dürft ihr euch in das Kostüm von Boba Fett persönlich werfen. Den Skin wird es dann wieder im Rahmen eines Bundles im Item-Shop geben. Für gewöhnlich gibt es dann im Zuge dessen auch ein Rücken-Accessoire und eine passende Spitzhacke, begleitet von weiteren, kleineren Goodies.

Auf dem Teaser-Bild ist mit Fennec Shand auch ein weiterer populärer Charakter samt Hologramm zu sehen. Es bleibt insoweit noch spannend, wie umfangreich das Cross-Over im Dezember tatsächlich ausfallen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Bereits jetzt finden sich in Fortnite Star-Wars-Skins zu Kylo Ren, Rey, einem Sturmtruppler und eben den Mandalorianer. "The Book of Boba Fett" startet als Serie am 29. Dezember auf Disney+.