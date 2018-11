Fortnite ist spätestens seit dem Release des Battle-Royale-Modus zu einem weltweiten Phänomen avanciert und zieht die Spieler weiter in Scharen an sich. Die Anzahl der gleichzeitig zockenden Gamer ist fast schon unheimlich.

Zuletzt wurde Fortnite: Battle Royale mit etwas Verzögerung nun auch in Südkorea veröffentlicht und holt damit nun die nächste passionierte Spielernation an Bord. In diesem Zusammenhang wurden nun auch neue Spielerzahlen veröffentlicht, die es wirklich in sich haben.

Sung Chul Park ist der Sprecher von Epic Games Korea und bestätigte nun anlässlich des Südkorea-Starts des Spiels: Fortnite: Battle Royale wird gegenwärtig von 8,3 Millionen Spielern weltweit gleichzeitig (!) gezockt. Andere Titel wären da schon froh, wenn sie es überhaupt auf eine entsprechend hohe Verkaufszahl bringen würden.

Die Zahl ist zudem beachtlich, wenn man sich vor Augen führt, dass der zuletzt offiziell kommunizierte Spitzenwert in dieser Kategorie auf Februar datiert und auf 3,4 Millionen Spieler lautet. Seither hat sich die Spielerzahl in der Spitze also weit mehr als verdoppelt.

In Südkorea dürfte indes ein besonderes Set an Herausforderungen für zusätzliche Motivation gesorgt haben. Mit Version 6.22 erhielt ein neuer Store namens Keyboard Kings Einzug in die Battle-Royale-Map. Dieser sieht aus wie ein Gaming-Café - und ist tatsächlich auch der südkoreanischen Kette PC Bang nachempfunden. Wer Fortnite dort zockt, kann spezielle PC-Bang-Herausforderungen bewältigen um sich V-Bucks zu verdienen.