In PlayerUnknown's Battlegrounds gibt es mittlerweile ja mehrere verschiedene Battle-Royale-Karten, nicht aber in Fortnite. Eine Aussage des populären Streamers Ninja legte nun die Einführung einer neuen Map auch in Fortnite nahe. Jetzt hat sich Event-Veranstalter Samsung dazu geäußert.

Die Spielwelt des Battle-Royale-Hits Fortnite entwickelt sich Season für Season laufend weiter und erhält frische Waffen, Gegenstände, Features und mehr. Einzig und allein die Map ist im Übrigen die bislang große Konstante im Spiel, wenngleich Konkurrenten wie PUBG auch auf eine größere Kartenauswahl setzen. Jetzt hat sich der populäre Streamer Tyler "Ninja" Blevins zu Wort gemeldet und nahe gelegt, dass es in Kürze auch in Fortnite eine neue Map geben soll.

In einem Stream bestätigte Ninja, dass Samsung am 16. März ein Event rund um das neue Galaxy S10 veranstalten wird. Er selbst sei vor Ort und werde zusammen mit einem Mitglied der südkoreanischen Boy Band iKON eine Runde Fortnite vor Ort zocken. Das Besondere dabei: Ninja betonte, dass Teil des Events auch eine brandneue Fortnite-Karte sein soll, die "sprichwörtlich für dieses Event gebaut" wurde.

Die Aussagen von Ninja im Stream legten nahe, dass es sich um eine neue Fortnite-Karte handelt, die später nach dem Samsung Ninja x iKON Event der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Dem ist aber nicht so, wie Samsung in der Folge klargestellt hat.

Blevins solle sich dabei schlicht falsch ausgedrückt haben, so der Veranstalter des Events, auf dem auch Fortnite eine Rolle spielen wird. Demnach werde von Bludrive lediglich im Kreativmodus eine neue Insel speziell für das Samsung-Event erstellt; von einer komplett neuen Battle-Royale-Map in Fortnite kann daher nicht die Rede sein.

Clarification on the earlier Ninja stream: Bludrive is designing a new Fortnite Creative Island for the upcoming Samsung event on 3/16.