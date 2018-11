Das Geheimnis um den lila Würfel in Fortnite ist gelüftet. Auf spektakuläre Weise passiert etwas ganz besonderes mit den Spielern.

Seit gut drei Monaten stellte er die Fortnite-Spielerschaft vor ein Rätsel: der violette Wüfel, der sich bewegte und die Landschaft mit mysteriösen Runen beschriftete. "Kevin", wie das Objekt von den Spielern liebevoll genannt wird, erhob sich eines Tages und aktivierte seine gemalten Runen nach und nach. Was die Krönung dieses seltsamen Events war, wissen wir seit gestern. Als das Halloween-Event sein Ende fand, explodierte der Kubus und beförderte die Spieler in eine fremde Dimension.

Zwar wurde seitens Epic Games von Anfang an klar gestellt, dass direkt an Fortnitemares ein weiteres Event anschließen würde, doch aus von "Kevins" rätselhaftem Verhalten wurde niemand wirklich schlau. Schließlich brachte der Würfel mit KI-Zombies zeitweilig auch eine PvE-Komponente in Fortnite.

Nachdem sich der Würfel drehte, explodierte er in einer spektakulären Sequenz und zog alle Spieler an. Diese befanden sich anschließend in einer merkwürdigen weißen Welt voller Röhren, aus der sie von geisterhaften Schmetterlingen wieder herausgeführt wurden. Doch die eigentliche Map hat sich verändert. Der Wortex und der Würfel sind weg, dafür findet sich eine eine neue Insel mit einer Steinformation, die aus dem zerfallenen "Kevin" besteht.