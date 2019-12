Der Battle-Royale-Hit Fortnite hat in der Vergangenheit schon Cross-Over-Aktionen mit anderen großen Entertainment-Marken gehabt. In Kürze wird im Titel von Epic Games nun auch eine exklusive Szene aus dem neuen "Star Wars: The Rise of Skywalker" zu sehen sein.

Aktuell tauchen in Fortnite allerhand Poster auf, die auf die bevorstehende Veröffentlichung einer Szene aus dem neuen Star-Wars-Film im Spiel selbst vorbereiten. Demnach soll die exklusive Sequenz aus "Star Wars: The Rise of Skywalker" via Risky Reels zu sehen sein.

Wer mit Fortnite nicht ganz so viel am Hut hat: Bei Risky Reels handelt es sich um das Drive-In-Kino im Battle-Royale-Hit. Dort wird die besagte Szene ab dem 14. Dezember exakt 30 Minuten nach der Öffnung der Risky-Reels-Pforten zu sehen sein. Der Zutritt wird ab 19:30 Uhr deutscher Zeit gewährt, folglich geht es um 20:00 Uhr am kommenden Samstag los.

Dem Vernehmen nach wird auch Regisseur J.J. Abrams einen Auftritt haben und sich insoweit die Ehre geben. Es wäre gleichzeitig nicht das erste Mal, dass es einen Clip aus einem Disney-Film exklusiv im Fortnite-Kino zu sehen gibt. Zuvor gab sich früher in diesem Jahr bereits "Wreck-It Ralph: Ralph Breaks" die Ehre.

Und: Es ist nicht das erste Star-Wars-Cross-Over mit Fortnite. Bereits zur Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order aus dem Hause EA gab es unlängst einen exklusiven Stormtrooper-Skin in Fortnite zu ergattern.