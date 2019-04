Im vergangenen Jahr wurdet ihr in Fortnite zu Thanos, nun hat Epic Games erneut eine Zusammenarbeit mit Marvel angekündigt.

Bereits im vergangenen Jahr konnten sich Spieler, die den Battle-Royale-Modus von Fortnite gespielt haben, im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events zum Film Avengers: Infinity War, in den Kriegsherren Thanos vom Planeten Titan verwandeln. Eine Zusammenarbeit zwischen Entwickler Epic Games und Marvel machte es möglich. Passend zum Kinostart von Avengers: Endgame hat der Fortnite-Entwickler auf Twitter nun ein erneutes Crossover angeteasert.

Abgesehen von einem Artwortk, auf dem Captain Americas Schild prominent zu sehen ist, hält sich Epic Games noch mit Informationen zurück: Lediglich der Slogan "Whatever it takes" sowie ein Datum lässt sich das Entwicklerstudio noch entlocken. Es ist davon auszugehen, dass der 25. April 2019 (ein Tag nachdem Avengers: Endgame in den Kinos anlief), das zeitexklusive Event an den Start gehen wird.