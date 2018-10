Epic Games kündigt Box-Version an

Epic Games will den Erfolg von Fortnite: Battle Royale weiter ausbauen und hat nun eine Retail-Version des Spiels angekündigt. Diese hält auch einige Extras bereit.

Epic Games hat heute das sogenannte Deep Freeze Bundle von Fortnite: Battle Royale angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Box-Version des Actionspiels, das digital ja eigentlich für lau zu haben ist.

Die Retail-Fassung erscheint via Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch und erhält einige Extras bereit. Außerdem lässt sich diese kostenpflichtige Fassung auch in digitaler Form erwerben, wobei knapp 30 Dollar bzw. Euro fällig werden.

Was bekommt ihr dafür? Das Deep Freeze Bundle umfasst als Extras das Frostbite Outfit, den Cold Front Glider, die Chill-Axe Spitzhacke, mit Freezing Point Back Bling ein weiteres Extra und zudem 1.000 V-Bucks. Von der Ingame-Währung könnt ihr euch dann weitere kosmetische Gegenstände kaufen.

Auch einen Release-Termin für das Deep Freeze Bundle von Fortnite: Battle Royale gibt es bereits: Dieses erscheint am 13. November 2018.