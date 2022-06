Ein Titel eines kleineren Studios konnte im Rahmen des Summer Game Fest durchaus Aufsehen erregen: Fallen Leaf Studio werkelt gegenwärtig am Sci-Fi-Horrorspiel Fort Solis.

Das im englischen Liverpool ansässige Entwicklerstudio Fallen Leaf Studio hat auf dem Summer Game Fest sein Debüt-Projekt näher vorgestellt. Dieses hört auf den Namen Fort Solis und punktet mit einem ansehnlichen Trailer zum Sci-Fi-Thriller-Setting.

Der Titel ist aber noch aufgrund eines anderen Umstandes schon jetzt in gewisser Weise ein Geheimtipp, denn zwei anderweitig bekannte Größen der Spielebranche sind an Bord. Die Hauptrollen im Spiel werden nämlich von Troy Baker und Roger Clark verkörpert - und die kennen Gamer nur zu gut.

Troy Baker hat sich mit The Last of Us einen Namen gemacht, verköperte er im Naughty-Dog-Hit doch Joel. Roger Clark indes ist als Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 bekannt. Ihnen wird mit Julia Brown zudem noch eine TV-Schauspielerin ("The Alienist") zur Seite gestellt, die ebenfalls eine Rolle übernehmen wird.

Baker ist der wichtigste Charakter in Fort Solis, der in der namensgebenden Basis auf dem Mars augenscheinlich mit einer Art von Bedrohung fertig werden muss. Ansonsten ist noch nicht zu viel vom Titel bekannt, abgesehen davon, dass dieser auf der Unreal Engine 5 basiert und schon allein deshalb recht ansehnlich wird. Wir halten euch auf dem Laufenden und lassen euch an dieser Stelle mit dem ersten Teaser-Clip alleine.

Fort Solis soll für den PC veröffentlicht werden.