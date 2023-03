Prequel-DLC "In Tanta We Trust" hat Release-Termin

Nein, das stärkste Spiel aus dem Stall von Square Enix ist Forspoken sicherlich nicht. Es sorgte sogar dafür, dass das interne Entwicklerstudio Luminous Productions wieder geschlossen wurde. Dennoch halten die Entwickler Wort und arbeiten eifrig an dem Prequel-DLC In Tanta We Trust. Dieser wurde nun mit einem Release-Termin bedacht.

Nennen wir das Kind beim Namen: Mit Forspoken flog Square Enix ordentlich auf die Schnauze. Unserer Meinung nach unverdienterweise, das Open-World-Abenteuer von Frey ist deutlich besser, als es gemacht wird. Siehe dazu auch unser Test zu Forspoken.

>> 10 kommende Open-World-Spiele 2023: Umfang ohne Ende <<

Dennoch markierte das Spiel einen massiven finanziellen Flop und die Firma zog entsprechende Konsequenzen. Luminous Productions, das interne Entwicklerstudio hinter dem Titel, wurde nach der Pleite wieder aufgelöst. Allerdings wurde im Zuge dieser Bekanntgabe versprochen, dass die Arbeiten an Forspoken nicht direkt eingestellt werden. Diese Versprechungen erfüllte Square Enix erst kürzlich mit einem Patch.

Nun äußerte sich das Studio auch zum versprochenen DLC. Dieser hört auf den Namen "In Tanta We Trust" und ist vor den Ereignissen des Hauptspiels angesiedelt. Mit dem 26. Mai 2023 wurde auch gleich ein Release-Termin für PC und PlayStation 5 verkündet. Besitzt ihr die Digital Deluxe Edition von Forspoken, dürft ihr bereits ab dem 23. Mai 2023 auf die Erweiterung zugreifen.

Frey wird von einer mysteriösen Stimme an einen Ort geführt, der sie 25 Jahre in die Vergangenheit schickt. Genau genommen zu dem Zeitpunkt, an dem die Rheddig ausgelöscht wurde. Nach diesem Kampf lag Athia in Trümmern und die Tantas drehten endgültig durch. Gemeinsam mit Tanta Cinta macht sich Frey an die Rettung der Welt. Dabei helfen euch neue magische Fähigkeiten. Außerdem sollen die frischen Gebiete noch vertikaler daherkommen, sodass das Parkour-System noch mehr Spaß bringt. So zumindest der Wunsch der Entwickler.