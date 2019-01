Die Final-Fantasy-Reihe zählt zu den wichtigsten Rollenspiel-Marken überhaupt. Zwei Klassiker früherer Tage kommen nun bald auf weitere Plattformen. Entsprechende Release-Daten hat Square Enix heute bekannt gegeben.

Mit Final Fantasy X/X-2 HD Remaster sowie Final Fantasy XII: The Zodiac Age kommen gleich zwei frühere Titel des bekannten RPG-Franchise auf die weiteren Plattformen Xbox One und Nintendo Switch. Entsprechende Umsetzungen hat Square Enix heute in einer Pressemeldung jeweils für April 2019 bestätigt.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster erschien ursprünglich im Jahr 2014 für PS3 und anschließend für weitere Plattformen. Ab dem 16. April 2019 dürfen sich dazu dann auch die Xbox One sowie die Nintendo Switch zählen. Final Fantasy X und X-2 zählen dabei als zwei der beliebtesten Titel des Franchise und sind für emotionale Geschichten bekannt. Während sich X der Geschichte von Tidus und Yuna widmet, spielt X-2 dann zwei Jahre später und folgt der Story von Yuna, Rikku und Paine. Bis heute haben sich allein diese Spiele über 14 Millionen Mal verkauft.

Zwei Wochen später, nämlich ab dem 30. April 2019, wird dann auch Final Fantasy XII: The Zodiac Age für Xbox One und Switch zu haben sein. Während XII ursprünglich schon 2007 für die PS2 erschien, schlug XII: The Zodiac Age erstmals 2017 auf der PS4 und anschließend auf weiteren Plattformen auf. Dieser Serienableger hat sich weltweit mehr als sechs Millionen Mal verkauft und verfügt in dieser Spielfassung über ein optimiertes Spiel-Design, eine neu aufgelegte Grafik in Full-HD und mehr Verbesserungen.

Handlungstechnisch wird das kleine Königreich Dalmasca zwischen den kriegsführenden Reichen Archadia und Rozarria gefangen und die alleinige Erbin des dalmascanischen Thrones, Prinzessin Ashe, verschreibt sich dem Widerstand, um ihre Heimat zu befreien. Die Geschichte beginnt, als Ashe Vaan trifft, einen jungen Mann, der vom Fliegen durch die Wolken träumt.

Wichtige Randnotiz: Während es die Switch-Fassung auch als Box-Version gibt, erscheint die Fassung für Xbox One nur digital.