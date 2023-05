Verschiedene Länder, verschiedene Regularien für Videospiele. Saudi-Arabien beispielsweise scheint besonders strikte Regeln zu haben. Zumindest legt das ein Verkaufsverbot von Final Fantasy XVI nahe, denn Square Enix weigert sich, die vorgeschriebenen Änderungen vorzunehmen.

Die älteren Semester erinnern sich noch an Zeiten, in denen Spiele teils nur heftig geschnitten auf den Markt kamen. In Deutschland drohte sonst eine Indizierung, wenn nicht gar ein komplettes Verkaufsverbot. Mittlerweile sind die Regeln deutlich gelockert worden, Final Fantasy XVI wäre aber wohl so oder so ohne Probleme in den deutschen Handel gekommen.

In Saudi-Arabien sieht die Sache hingegen etwas anders aus. Wie aus einem Tweet der dortigen Medienbehörde hervorgeht, wird das Rollenspiel dort verboten. Der Grund? Entwickler Square Enix weigert sich, "die notwendigen Änderungen vorzunehmen". Nun wäre natürlich interessant zu wissen, was damit genau gemeint ist.

Einen ungefähren Hinweis darauf könnte die Einstufung aus Brasilien liefern. Dort darf Final Fantasy XVI nur von Personen über 16 Jahren erworben werden. Denn es enthält Nacktheit, Prostitution, Drogenkonsum, Selbstmord, Folter, grundlose Gewalt sowie die Darstellung von LGBTQIA-Inhalten. Vermutlich liegt auch hier der Grund für das Verbot in Saudi-Arabien.

Anfang der Woche teaserte der Generalaufseher des saudi-arabischen Gremiums, Hattan Tawili, bereits per Twitter an, dass "eines der wichtigsten und größten Spiele des Jahres" vermutlich verboten werden würde. Einen Namen nannte er zwar aber, nicht die Begründung "da sich das Unternehmen komplett weigert, den Inhalt an die Region anzupassen". Es dürfte also sehr sicher Final Fantasy XVI damit gemeint sein.

Hierzulande erscheint Final Fantasy XVI am 22. Juni 2023, exklusiv auf der PlayStation 5. Über einen PC-Release wird zwar eifrig spekuliert, wirklich bestätigt hat Square Enix dazu aber noch nichts.