PlayStation State of Play zum RPG-Epos im Anflug

Sony hat eine neue Ausgabe des eigenen Videoformats State of Play angekündigt - und diese wird sich ausschließlich auf einen nahenden Top-Titel fokussieren: Final Fantasy XVI von Square Enix.

PlayStation-Anhänger dürfen sich noch in dieser Woche auf die neueste Ausgabe von Sonys Videoformat State of Play freuen. Allerdings stehen dann nicht gleich mehrere kommende Blockbuster für die PlayStation 5 oder PlayStation VR 2 im Fokus. Vielmehr wird sich die neue State of Play auf lediglich einen Titel konzentrieren.

Der Fokus der neuen Präsentation wird laut der offiziellen Ankündigung auf das kommende JRPG-Epos Final Fantasy XVI von Square Enix gelegt. Dieses wird rund 20 Minuten lang und damit in aller Ausführlichkeit präsentiert, so dass reichlich frisches Gameplay und sicherlich auch der ein oder andere Infohappen zu erwarten sind. Der Release-Termin des Spiels auf der PlayStation 5 ist ansonsten ja bereits bekannt und fällt auf den 22. Juni 2023.

Wer sich für das neue Rollenspiel der langjährigen Erfolgsreihe interessiert, der darf sich folglich den kommenden Donnerstag, also den 13. April 2023 vormerken. Los geht es dann um 23:00 Uhr deutscher Zeit mit dem Livestream. Die Übertragung erfolgt über die Twitch- und YouTube-Kanäle von Sony PlayStation.

Final Fantasy XVI wird die Geschichte von Clive Rosfield erzählen, einem Krieger, der auch als First Shield of Rosaria bekannt ist. Ihm zur Seite steht dessen jüngerer Bruder Joshua. Clive begibt sich im Spielverlauf auf eine dunkle, gefährliche und von Rachegelüsten geprägte Reise durch das Königreich Valisthea.