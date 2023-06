In der Vergangenheit gab es immer wieder auch Spekulationen um ein Remake von Final Fantasy IX - und laut einem neuen Insider-Bericht ist an diesen durchaus etwas dran. Die Neuauflage soll tatsächlich kommen, wenngleich diese nicht so ambitioniert sei, wie die von Final Fantasy VII.

Ein potentielles Remake des ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlichten Final Fantasy IX scheint immer konkretere Formen anzunehmen. Bereits in der Vergangenheit gab es diesbezüglich reichlich Spekulationen - und diese erhalten durch einen der renommiertesten Insider der Branche nun neue Nahrung.

Gemeint ist in diesem Fall der allseits bekannte Jeff Grubb, der das Thema in einer neuen Episode von Game Mess Mornings aufgriff. Dort sagte Grubb: "Das Final Fantasy 9 Remake ist real, es ist real und passiert wirklich."

Auch wenn eine hochoffizielle Bestätigung natürlich weiter aussteht, so scheinen sich die Anzeichen für eine Existenz dieses Remakes damit weiter zu verdichten. Das ursprüngliche Gerücht machte aufgrund des großen NVIDIA-Leaks die Runde, als vor rund zwei Jahren etliche Dateien der Game-Streaming-Plattform GeForce NOW publik wurden und zahlreiche unangekündigte Titel und Protierungen offenlegten, die sich in einer großen Vielzahl im Nachhinein bestätigt hatten.

Aus dem NVIDIA-Leak wurden zwischenzeitlich Kingdom Hearts 4, das Remake von Resident Evil 4, Street Fighter 6, Returnal und mehr bestätigt - in Teilen als damals noch nicht bestätigte PC-Fassung. Insoweit standen die Chancen für ein Remake von Final Fantasy IX vielleicht ohnehin nicht ganz schlecht, nicht alle Spiele aus dem damaligen Leak müssen aber tatsächlich auch das Licht der Welt erblicken. Dass Grubb das Gerücht jetzt neu aufwärmt unterstreicht jedoch, dass es in diesem Fall wohl wirklich so kommen wird.

Gegenüber dem erfolgreichen und immens aufwendigen Final Fantasy VII Remake sei das Final Fantasy IX Remake aber "fast sicher nicht so ambitioniert", wie Grubb weiter zum Besten gibt. Das Remake von Final Fantasy VII wurde 2020 veröffentlicht und war eine komplette, umfassende Überarbeitung des Klassikers aus dem Jahr 1997 mit High-End-Grafik, überarbeiteten Third-Person-Kämpfen, neuen Tonaufnahmen und gar Story-Änderungen.