Ursprünglich für den GameCube von Nintendo entwickelt, soll Final Fantasy: Crystal Chronicles bekanntermaßen nun als Remaster für aktuelle Plattformen erscheinen. Aus dem bislang anvisierten Januar-Termin wird nun leider Gottes aber nichts.

Nach letztem Planungsstand hätte Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered ab dem 23. Januar 2020 für Switch, PS4, iOS und Android erhältlich sein sollen, doch Square Enix kann diesen bereits kommunizierten Release-Termin leider nicht einhalten. Via Twitter meldeten sich die Macher nun zu Wort und bestätigten eine doch spürbare Verschiebung der Neuauflage.

Demnach habe sich das Entwicklerteam dazu entschieden, sich zusätzliche Zeit zu nehmen, um einige "finale Anpassungen am Spiel" vorzunehmen. Dadurch wolle man "die bestmögliche Spielerfahrung" sicherstellen. Im gleichen Atemzug entschuldigte man sich hierfür und bedankte sich für die anhaltende Unterstützung der Community.

Since announcing #FinalFantasy CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, we’ve read so many positive messages filled with encouragement, and all of us on the team would like to thank you for the support you’ve shown us so far. [1/5] pic.twitter.com/lZQ65lQQoi